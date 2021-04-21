Fransa'da son 24 saatte 43 bin 98 yeni vaka

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 43 bin 98 vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 375 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 101 bin 597'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 43 bin 98 artışla 5 milyon 339 bin 920'ye yükseldi.

Aşı olanların sayısı 13 milyona yaklaştı

Hastanelerde 5 bin 984'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 86 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 72 artışla 323 bin 961'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 12 milyon 999 bin 655'e çıktı, bunlardan 4 milyon 845 bin 217'sine ikinci doz uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.