Filistin'den İsrail'e roket yağmuru!

'Arife Tahtı' Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı

Taht, 1603-1617 yılları arasında Sultanahmet Camii'nin mimarı ve sedef ustası Mimarbaşı Sedefkar Mehmed Ağa tarafından Sultan 1. Ahmed için tasarlandı. 17. yüzyılın Osmanlı ahşap, sedef işçiliğinin önemli bir örneği olarak gösterilen taht, sarayın 4. avlusundaki Revan Köşkü'nde ziyaret edilebiliyor. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Osmanlı'da iki önemli bayram olduğunu, bunlardan birinin Kurban Bayramı diğerinin ise Ramazan Bayramı olduğunu söyledi. Bayramların bir gün önceden yani arife günü başladığını anlatan Kocaman, 'Padişah öğle namazını Ağlar Camii'nde kıldıktan sonra 'Arife Tahtı' dediğimiz taht arz odasının önüne konulurdu. İkindi namazından çıktıktan sonra padişah bu tahta gelip otururdu. Saray ahalisi ve Enderunlular ile bayramlaşmasını gerçekleştirirdi. Bu program akşam namazına kadar sürerdi' bilgisini verdi.