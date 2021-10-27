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Fatih'te ters yönde giden scooterlıya 314 lira ceza

Fatih’te, elektrikli scooter kullananlara yönelik denetim yapıldı. Sürücülerin kurallara büyük oranda uyduğu görülürken, ters yönde ilerlediği tespit edilen bir scooter kullanıcısına 314 lira ceza kesildi.

2021-10-27 19:59:49

Elektrikli scooterların trafikte kullanımına ilişkin bazı kuralların getirilmesinin ardından son zamanlarda artan scooterlara yönelik polis ekipleri de denetimlerine ağırlık verdi. Fatih Aksaray'da yapılan denetimde, elektrikli scooter kullanıcıları tek tek durdurularak kontrol edildi. Sürücülerin büyük oranda kurallara uyduğu görülürken, polis ekipleri scooter kullanıcılarını alınan kurallara ilişkin bilgilendirdi.

Bazı scooter kullanıcılar polis ekiplerini gördüklerinde yolunu değiştirerek kaçmaya çalıştı. Denetim kapsamında ters yönden ilerlediği tespit edilen scooter kullanıcısı Hasan Damlahi, polis ekiplerince durduruldu. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca elektrikli scooter ile ters yönden ilerlediği için 314 lira ceza kesildi.

"KURALLAR BÖYLEYSE UYGULAYACAĞIZ"

Denetimde durdurulan bir scooter kullanıcısı, "Önceden kaldırımdan gidiyordum. Cezalardan sonra yolun sağından gitmeye başladım. Yapacak bir şey yok. Kuralları böyleyse uygulayacağız. Dikkat ediyoruz ama insanlar ansızın yola çıkabiliyor" dedi. DHA

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