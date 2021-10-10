Evleri kiralamak artık açık arttırma ile yapılıyor

Türkiye'de kiralık ev sıkıntısı yeni uygulamaları da beraberinde getirdi. Kiralık konut arzının sınırlı olması nedeniyle İstanbul'da kiralar açık artırmaya çıktı.

Türkiye'de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de kira fiyatları, müteahhitlerin yeni projelere başlamaması ve üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanması nedeniyle bir süredir astronomik artışlar gösteriyor.

Arz sıkıntısı nedeniyle bazı bölgelerde son bir yılda üç kata varan kira artışları gözlemek mümkün.

Özellikle İstanbul'da daha çok yabancılara yönelik kiralık ev talebinin karşılanması için emlakçılar açık artırma yöntemine başvurmaya başladı.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan'ın açıklamaları şöyle: “Talebin artması ve arzda kısıtlama olması nedeniyle emlakçılar sahip olduğu portföyler için farklı yöntemler geliştirdi. Bunlardan biri de açık artırma. Eldeki konutu en iyi rakama vermek önemli olduğu için talep ileten kişiler listeye alınıyor. Daha sonra örneğin başlangıç fiyatı 3 bin lira olan bir daire için kişiler sırasıyla aranıp, ‘Siz ne kadar veriyorsunuz' deniyor. Fiyatı 4 bin liraya kadar çıkarmak için açık artırma usulü yöntem kullanılıyor. Arzın kısıtlı olmasının piyasaya getirdiği bir durum.”

İstanbul Bahçeşehir Capital Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ertap Erbay da ev sahiplerinin en iyi fiyatı almak için bu yöntemi tercih ettiğini belirterek şöyle devam etti: “Pandemi nedeniyle Bahçeşehir bölgesine yoğun bir talep oluştu. Elimizde 50 tane satılık 50 tane de kiralık listesi oluştu. Fiyatlar ise yüzde 300 oranında arttı. 4 bin liraya kiraya verilen bir evin kirası 15 bin liraya çıktı. Ev sahiplerinin istekleri fazlasıyla arttı. Örneğin 10 bin liralık dairesi için '11 bin lira vereni kenarda tut, 12 bin lira vereni bulmaya çalış' diyenler oluyor.”

Erbay, özellikle yabancı ağırlıklı kiralama yapılan Esenyurt bölgesinde bu tarz açık artırma yönteminin sık sık kullanıldığını da ekledi.

Yine Bahçeşehir'de hizmet veren Coşar Gayrimenkul ve Danışmanlık Ortaklarından Coşkun Hurlu da, açık artırma ile kiralama sisteminin daha çok 1+1 ve 2+1 evlerini yoğun olduğu Beşiktaş, Şişli gibi merkezi lokasyonlar ile Esenyurt bölgesinde yürütüldüğünü kaydetti.

Hakan Erilkun Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erilkun'un değerlendirmeleri ise şöyle: “İstanbul'da yüzde 51 oranında artan konut kiralarından ötürü emlak firmaları aynı anda birden fazla müşteri grubuna servis vererek adeta ‘serviste açık artırma' yoluna gitmek zorunda kalıyor. Bir eve birden fazla talep olunca, eve en yüksek fiyat veren evi kiralıyor.” (Dünya Gazetesi)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.