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TIMETURK / EKONOMİ / Uzman çavuş maaşlarına temmuzda ne kadar zam yapılacak? Jandarmalar ne kadar maaş alacak?

Uzman çavuş maaşlarına temmuzda ne kadar zam yapılacak? Jandarmalar ne kadar maaş alacak?

Uzman çavuş maaşlarına temmuzda ne kadar zam yapılacak? Herkesin gözü temmuz ayında gelecek olan ek zamma çevrildi. Uzman çavuşların maaşlarına da ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. Şu an için en düşük uzman çavuş maaşı 6.500 TL olarak görünüyor. Fakat bu rakam mesleğe ilk başlayan jandarma personelinin maaşıdır. Peki ama zamlarla jandarma maaşı ne kadar oluyor? Jandarmalar ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-06-27 12:38:27
Uzman çavuş maaşlarına temmuzda ne kadar zam yapılacak? Jandarmalar ne kadar maaş alacak?

Herkesin gözü temmuz ayında gelecek olan ek zamma çevrildi. Uzman çavuşların maaşlarına da ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. Şu an için en düşük uzman çavuş maaşı 6.500 TL olarak görünüyor. Fakat bu rakam mesleğe ilk başlayan jandarma personelinin maaşıdır. Peki ama zamlarla jandarma maaşı ne kadar oluyor? Jandarmalar ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

Jandarma uzman çavuş maaşı ne kadar?

Uzman çavuşların maaşları 2022 zamları ile birlikte artış gösterdi. Ocak ayından itibaren zamlı olarak maaş alan uzman çavuşlar diğer kamu personellerinde olduğu gibi derecelerine göre maaş almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görev yapan uzman çavuşlar hem doğu hem de batı görevlerinde farklı maaş alma durumu olan personellerdir. Bu nedenle net olarak maaş bilgilerini vermek de mümkün olmayabilir.

Uzman çavuş maaşlarına temmuzda ne kadar zam yapılacak?

Her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon rakamları belirlendikten sonra devlet memurlarına zam yapılacak. Jandarma personelinin de kademelerine göre aldığı maaşlara zam yapılacak.

Emekli milletvekilleri için zam oranı yüzde 40.04 olarak belirlendi. Henüz haziran ayı enflasyon rakamları belli olmasa da jandarma personeline de yüzde 40 oranında zam yapılması bekleniyor.

Jandarmalar ne kadar maaş alacak?

Jandarma personeli kademelerine ve rütbelerine göremaaş almaktadır. Dolayısıyla net bir rakam vermek doğru olmaz. Aynı zamanda evli olan personellerin eşleri çalışmadığı takdirde devlet eşler için de bir ücret ödüyor. Dolayısıyla her bir personelin maaşı değişkenlik gösteriyor.

Şu an için öngörülen yüzde 40 oranında zam yapıldığı takdirde;

- 8 bin TL maaş alan bir uzman çavuşun maaşına 3 bin 200 TL zam yapılmış olacak ve 11 bin 200 TL güncel maaş alacak.

- 9 bin TL maaş alan bir uzman çavuşun maaşına 3 bin 600 TL zam yapılmış olacak ve 12 bin 600 TL güncel maaş alacak.

- 10 bin TL maaş alan bir uzman çavuşun maaşına 4 bin TL zam yapılmış olacak ve 14 bin TL güncel maaş alacak.

- 12 bin 500 TL maaş alan bir uzman çavuşun maaşına 5 bin TL zam yapılmış olacak ve 17 bin 500 TL güncel maaş alacak.

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