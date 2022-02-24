Sıvıyağ fiyatları neden arttı? Ayçiçek yağının fiyatı neden yükseldi? Rusya Ukrayna savaşı ayçiçek yağına vurdu!

Sıvıyağ fiyatları neden arttı? Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından altın fiyatlarında, ilk adımda 32 puanlık yükseliş meydana geldi. Rusya ve Ukrayna'dan ithal edilen ürünlerin de bu durumu etkileyeceği düşünüldüğü için ayçiçek yağının ne kadar artacağı merak ediliyor. Peki ama ayçiçek yağı fiyatında ne kadar artış var, artış oldu mu? Ayçiçek yağının, sıvıyağın fiyatı neden yükseldi? Sıvıyağ fiyatı ne kadar arttı? İşte merak edilen yağ fiyatları...

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından altın fiyatlarında, ilk adımda 32 puanlık yükseliş meydana geldi. Rusya ve Ukrayna'dan ithal edilen ürünlerin de bu durumu etkileyeceği düşünüldüğü için ayçiçek yağının ne kadar artacağı merak ediliyor. Peki ama ayçiçek yağı fiyatında ne kadar artış var, artış oldu mu? Ayçiçek yağının, sıvıyağın fiyatı neden yükseldi? Sıvıyağ fiyatı ne kadar arttı? İşte merak edilen yağ fiyatları...

Sıvıyağ fiyatları neden arttı?

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin başlamasının ardından altında ciddi miktarda artış yaşandı. İkinci adım olarak Rusya ve Ukrayna'dan ithal edilen buğdayın yükselmesi durumu bekleniyor. Son adım olarak da yağ fiyatlarında bir yükseliş olacağı düşünülüyor.

2021'de yüzde 56 Rusya, yüzde 14 Ukrayna'dan ayçiçek yağı ithal edilmişti. Bu yılda benzeri rakamlarda ithal edilecek olan yağ fiyatlarında artış olacağı öngörülüyor.

Yetkililerden net bir açıklama henüz gelmedi fakat ilerleyen süreçlerde tek pazar Kazakistan kalacağı için yağ yeterli gelmeyecek.

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