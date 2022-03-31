Sinop pide fiyatları 2022 | Sinop'ta pide ne kadar? Sinop pide fiyatları kaç TL güncel? Sinop'ta pideye zam mı geldi?

Sinop pide fiyatları 2022 | Ramazan ayında merak edilen pide fiyatları açıklandı. Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Sinop Esnaf Odaları Birliği gramajlara göre pide fiyatlarının güncel listesini yayımladı. Peki ama Sinop pide fiyatları kaç TL güncel? Sinop'ta pideye zam mı geldi? İşte Sinop ramazan pidesi fiyatı güncel...

Ramazan ayında merak edilen pide fiyatları açıklandı. Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Sinop Esnaf Odaları Birliği gramajlara göre pide fiyatlarının güncel listesini yayımladı. Peki ama Sinop pide fiyatları kaç TL güncel? Sinop'ta pideye zam mı geldi? İşte Sinop ramazan pidesi fiyatı güncel...

Sinop pide fiyatları ne kadar oldu?

Sinop'ta pide ne kadar? Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Sinop Esnaf Odaları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan ayında 300 gram sade pide 5 TL, 300 gram yumurtalı pide ise 7,5 TL'den satılacak. Aynı zamanda ekmek fiyatı da 50 kuruş zamlanarak 3 TL şeklinde belirlendi. 250 gram çavdar ekmeği 6 TL olurken, simit ve poğaça da 3,5 TL olarak belirlendi.

Sinop'ta pide ne kadar?

Sinop'ta güncel unlu mamüllerin fiyatları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Sinop Esnaf Odaları Birliği tarafından yayımlandı. Yayımlanan duyuruya göre;

- 300 gram sade pide 5 TL

- 300 gram yumurtalı pide 7,5 TL

- Ekmek 3 TL

- 250 gram çavdar ekmeği 6 TL

- Simit 3,5 TL

- Poğaça 3,5 TL

Sinop'ta pideye zam mı geldi?

Sinop'ta pideye zam gelmedi. Pide fiyatları gramajlara göre ayarlandı ve bildirildi.

Fakat Sinop'ta ekmeğe 50 kuruş zam geldi ve 2,5 TL olan ekmek fiyatı, ramazan ayının ilk gününden itibaren 3 TL olarak satılacak. .