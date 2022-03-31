Samsun ramazan pide fiyatları 2022 | Samsun'da ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi ücreti kaç TL?

Samsun ramazan pide fiyatları 2022 | Ramazanın gelmesinin ardından akıllara ilk gelen, ramazan pidesi fiyatları oldu. Birçok şehirde pide fiyatları duyuruldu. Fiyatlar Fırıncılar Odası tarafından belirlendi. Peki ama Samsun'da ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi ücreti kaç TL? İşte güncel 2022 pide fiyatları...

Ramazanın gelmesinin ardından akıllara ilk gelen, ramazan pidesi fiyatları oldu. Birçok şehirde pide fiyatları duyuruldu. Fiyatlar Fırıncılar Odası tarafından belirlendi. Peki ama Samsun'da ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi ücreti kaç TL? İşte güncel 2022 pide fiyatları...

Samsun ramazan pide fiyatları 2022

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "350 gram sade pide 6 TL, yumurtalı pide ise 7 lira 50 kuruş oldu. Genel anlamda bakıldığında 1 senelik mevcut girdilerimizi fiyatlara yansıtmadık. Fırıncılar olarak yine fedakarlık yaparak vatandaşımız için özverili olmaya çalıştık" şeklinde açıklamada bulundu.

Samsun'da ramazan pidesi ne kadar oldu?

Samsun Fırıncılar Odası tarafından yapılan duyuruya göre;

- 350 gram sade pide 6 TL

- 350 gram yumurtalı pide 7 lira 50 kuruş olarak belirlendi. .