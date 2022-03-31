DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ramazan çadırı kurulacak mı 2022? Ramazan Çadırı adresleri 2022?
Hakim dizisi Ozan (Fatih Berk Şahin) kimdir? Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan Derman'ın gerçek adı ne?
İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL? İstanbul'da ramazan pidesi ne kadar 2022? İstanbul'da ramazan pidesine zam mı geldi?
Sinop pide fiyatları 2022 | Sinop'ta pide ne kadar? Sinop pide fiyatları kaç TL güncel? Sinop'ta pideye zam mı geldi?
Boşanma aşamasındaki eşini kaçırdı, 6 yıl hapse mahkum edildi
Hakim dizisi Yasemin kimdir? Hakim dizisindeki Yasemin Kaner (Ebru Özkan) kimdir? Hakim'deki Yasemin'in gerçek adı ne?
4 cinayet şüphelisini ayakkabı izi ve takma dişi ele verdi
Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan 3 hasta Türkiye'ye nakledildi
Ayasofya'da teravih kılınacak mı? Ayasofya'da teravih namazına herkes katılabilir mi? Ayasofya'da teravih namazı kaç kişiyle kılınacak?
Eskişehir ramazan pidesi fiyatı 2022 | Eskişehir'de ramazan pidesi ne kadar oldu? Eskişehir'de güncel ramazan pidesi kaç TL?
Cumhuriyet'in ilk milli kütüphanesi 7/24 açık
Ukrayna ordusu 5 yerleşim birimini Ruslardan kurtardı
Putin'den Ruble resti
Bursa Ramazan kolisi yardımı | Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Ramazan paketi erzak gıda yardımı nasıl alınır? (Ramazan Destek Çeki)
Esat Karlıdağ Kimdir?

TIMETURK / YAŞAM / Samsun ramazan pide fiyatları 2022 | Samsun'da ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi ücreti kaç TL?

Samsun ramazan pide fiyatları 2022 | Samsun'da ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi ücreti kaç TL?

Samsun ramazan pide fiyatları 2022 | Ramazanın gelmesinin ardından akıllara ilk gelen, ramazan pidesi fiyatları oldu. Birçok şehirde pide fiyatları duyuruldu. Fiyatlar Fırıncılar Odası tarafından belirlendi. Peki ama Samsun'da ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi ücreti kaç TL? İşte güncel 2022 pide fiyatları...

3 Saat Önce
2022-03-31 14:51:58
Samsun ramazan pide fiyatları 2022 | Samsun'da ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi ücreti kaç TL?

Ramazanın gelmesinin ardından akıllara ilk gelen, ramazan pidesi fiyatları oldu. Birçok şehirde pide fiyatları duyuruldu. Fiyatlar Fırıncılar Odası tarafından belirlendi. Peki ama Samsun'da ramazan pidesi ne kadar oldu? Ramazan pidesi ücreti kaç TL? İşte güncel 2022 pide fiyatları...

Samsun ramazan pide fiyatları 2022

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "350 gram sade pide 6 TL, yumurtalı pide ise 7 lira 50 kuruş oldu. Genel anlamda bakıldığında 1 senelik mevcut girdilerimizi fiyatlara yansıtmadık. Fırıncılar olarak yine fedakarlık yaparak vatandaşımız için özverili olmaya çalıştık" şeklinde açıklamada bulundu.

Samsun'da ramazan pidesi ne kadar oldu?

Samsun Fırıncılar Odası tarafından yapılan duyuruya göre;

- 350 gram sade pide 6 TL

- 350 gram yumurtalı pide 7 lira 50 kuruş olarak belirlendi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş