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Bursa'da ramazan pidesi ne kadar? Bursa pide fiyatı ne kadar? Bursa'da pide kaç TL? 2022 Bursa ramazan pidesi ücreti
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TIMETURK / EKONOMİ / Bursa'da ramazan pidesi ne kadar? Bursa pide fiyatı ne kadar? Bursa'da pide kaç TL? 2022 Bursa ramazan pidesi ücreti

Bursa'da ramazan pidesi ne kadar? Bursa pide fiyatı ne kadar? Bursa'da pide kaç TL? 2022 Bursa ramazan pidesi ücreti

Bursa'da ramazan pidesi ne kadar? 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Ramazanın gözdesi pide de gündeme geldi. 2022 yılı pide fiyatları da merak konusu oldu. Birçok ilde ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Peki ama Bursa'da pide fiyatı ne kadar? 2022 Bursa ramazan pidesi ücreti...

20 Dakika Önce
2022-03-31 14:19:55
Bursa'da ramazan pidesi ne kadar? Bursa pide fiyatı ne kadar? Bursa'da pide kaç TL? 2022 Bursa ramazan pidesi ücreti

11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Ramazanın gözdesi pide de gündeme geldi. 2022 yılı pide fiyatları da merak konusu oldu. Birçok ilde ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Peki ama Bursa'da pide fiyatı ne kadar? 2022 Bursa ramazan pidesi ücreti...

Bursa'da ramazan pidesi ne kadar?

Bursa Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, 320 gram pidenin fiyatı 6 TL olarak belirlendi.

Şehirlere göre değişkenlik gösteren pide gramajları ve pide fiyatları en uygun şekilde hesaplanıyor.

Pide geleneği

Pide, Orta Doğu ve Türk mutfağında yaygın bir ekmek türü. Yapılan araştırmalara göre 500 yıldır devam eden pide geleneği, ramazana has bir ekmek olarak anılıyor.

Diğer ekmek türlerine göre hamurunun daha cıvık olması nedeniyle dada yumuşak bir ekmektir. Bu ekmeğin sadece ramazan ayında yapılmasının sebebi, yapım aşamasının fazlasıyla emek gerektirmesinden kaynaklıdır. .

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