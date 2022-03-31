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TIMETURK / YAŞAM / Manisa ramazan pidesi fiyatı 2022 | Manisa'da ramazan pidesi ne kadar? Manisa pide ücreti güncel fiyat

Manisa ramazan pidesi fiyatı 2022 | Manisa'da ramazan pidesi ne kadar? Manisa pide ücreti güncel fiyat

Manisa ramazan pidesi fiyatı 2022 | Ramazan ayının gelmesiyle pide fiyatları gündeme geldi. Birçok şehirde pide fiyatları, gramajlarıyla birlikte yayımlandı. Yapılan açıklamalara göre en düşük pide fiyatı 3,5 TL'den başlayıp 7,5 TL'ye kadar çıkıyor. Peki ama Manisa'da ramazan pidesi ne kadar? Manisa pide ücreti güncel fiyat...

3 Saat Önce
2022-03-31 15:21:23
Manisa ramazan pidesi fiyatı 2022 | Manisa'da ramazan pidesi ne kadar? Manisa pide ücreti güncel fiyat

Ramazan ayının gelmesiyle pide fiyatları gündeme geldi. Birçok şehirde pide fiyatları, gramajlarıyla birlikte yayımlandı. Yapılan açıklamalara göre en düşük pide fiyatı 3,5 TL'den başlayıp 7,5 TL'ye kadar çıkıyor. Peki ama Manisa'da ramazan pidesi ne kadar? Manisa pide ücreti güncel fiyat...

Manisa ramazan pidesi fiyatı 2022

Pide fiyatları yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yayımladığı karara göre, 300 gram pide Manisa genelinde 5 TL olarak satılacak.

Manisa'da ramazan pidesi ne kadar?

Manisa pide ücreti güncel fiyatı merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre 300 gram pide Manisa genelinde 5 TL'ye satılacak.

Ramazan pidesi malzemeleri ve yapımı

Ramazan Pidesi Hamuru için;

  • 5 su bardağı un
  • 2,5 su bardağı ılık su
  • Yarım paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker

Sos için;

  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yumurta sarısı

Üzeri için;

  • Susam

Öncelikle suya maya ve şekeri ekleyip karıştırın. 5 dakika bekletince un ve tuzu ilave edip yoğurun.

Cıvık bir hamur elde etmeye çalışın. Dinlenmesi için 1 saat kadar bekletin.

Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve tekrar dinlendirin. Dinlenen hamuru açın ve tekrar dinlendirin.

Kabardıktan sonra tırnak izi verin ve 5 dakika bekletin.

Üzerine karışımı sürün ve susam, çörek otu serpin.

185 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirin. .

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