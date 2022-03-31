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TIMETURK / YAŞAM / Eskişehir ramazan pidesi fiyatı 2022 | Eskişehir'de ramazan pidesi ne kadar oldu? Eskişehir'de güncel ramazan pidesi kaç TL?

Eskişehir ramazan pidesi fiyatı 2022 | Eskişehir'de ramazan pidesi ne kadar oldu? Eskişehir'de güncel ramazan pidesi kaç TL?

Eskişehir ramazan pidesi fiyatı 2022 | 11 ayın sultanı ramazanın gelişiyle ramazan pidesi fiyatları gündeme geldi. Eskişehir'de de ramazan pidesi fiyat ve gramajları belirlendi. Peki ama Eskişehir'de ramazan pidesi ne kadar oldu? Eskişehir'de güncel ramazan pidesi kaç TL?

1 Saat Önce
2022-03-31 16:40:11
Eskişehir ramazan pidesi fiyatı 2022 | Eskişehir'de ramazan pidesi ne kadar oldu? Eskişehir'de güncel ramazan pidesi kaç TL?

11 ayın sultanı ramazanın gelişiyle ramazan pidesi fiyatları gündeme geldi. Eskişehir'de de ramazan pidesi fiyat ve gramajları belirlendi. Peki ama Eskişehir'de ramazan pidesi ne kadar oldu? Eskişehir'de güncel ramazan pidesi kaç TL?

Eskişehir ramazan pidesi fiyatı 2022

Eskişehir'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Ramazan Pidesi 270 gram olarak üretilecek ve 5 liradan satılacak.

Eskişehir'de ramazan pidesi ne kadar oldu?

Yapılan açıklamaya göre Eskişehir'de satılacak pidelerin gramajı 270 gram olarak belirlendi. 270 gramlık pidelerin satış fiyat ise 5 TL olarak belirlendi.

Evde ramazan pidesi tarifi

Ramazan Pidesi Hamuru için;

  • 5 su bardağı un
  • 2,5 su bardağı ılık su
  • Yarım paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker

Sos için;

  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yumurta sarısı

Üzeri için;

  • Susam

Öncelikle suya maya ve şekeri ekleyip karıştırın. 5 dakika bekletince un ve tuzu ilave edip yoğurun.

Cıvık bir hamur elde etmeye çalışın. Dinlenmesi için 1 saat kadar bekletin.

Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve tekrar dinlendirin. Dinlenen hamuru açın ve tekrar dinlendirin.

Kabardıktan sonra tırnak izi verin ve 5 dakika bekletin.

Üzerine karışımı sürün ve susam, çörek otu serpin.

185 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirin. .

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