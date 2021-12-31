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TIMETURK / EKONOMİ / Öğretmen seyyanen zam | 2022'de öğretmenlere seyyanen zam ne kadar?

Öğretmen seyyanen zam | 2022'de öğretmenlere seyyanen zam ne kadar?

Öğretmen seyyanen zam | 2022'de öğretmenlere seyyanen zam ne kadar? Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarına yapılacak artışı merak içinde bekliyor. 2022 Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmasından sonra memurlar kendi maaşlarında da güncelleme talep etmişti. Bu talebe olumlu karşılık veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada memurlara ek zam yapılacağı açıklanmıştı. Ek zam konusunda masada memurlara seyyanen zam yapılmasının da masada olduğu ifade edildi. Öğretmenler de kendi maaşlarında kaç lira artış olacağını merak edip araştırmaya başladı.

19 Dakika Önce
2021-12-31 09:27:23
Öğretmen seyyanen zam | 2022'de öğretmenlere seyyanen zam ne kadar?

Öğretmen seyyanen zam | Memurlara 2022 yılında ek zam yapılacağı açıklandı. Açıklamanın ardından milyonlarca memur 2022 yılı zamlı maaşlarını merak edip araştırmaya başşadı. Memurlar gibi öğretmenler de 2022'de ek zamlı maaş alacak. Öğretmenler ek zam konusunda seslerini duyurabilmek için sosyal medyada her gün binlerce paylaşım yapıyor. 2022'nin Ocak ayında maaşlarını alacak olan öğretmenler ve memurlar maaşlarını ek zamlı olarak almak istiyor. Memur maaşlarında ek zam güncellemesinin seyyanen zam şeklinde olması da oldukça muhtemel görünüyor. Peki 2022'de öğretmenlere seyyanen zam ne kadar olacak? Öğretmen ek zam ne zaman belli olacak?

2022'de öğretmenlere seyyanen zam ne kadar?

2022 yılında memur ek zamlarının ne kadar olacağı henüz kesinleşmedi. Memur zamlarının seyyanen mi yoksa yüzdelik artış şeklinde mi olacağı ise henüz bilinmiyor. Memurlar ve öğretmenler sosyal medyada ek zam konusunda da her gün seslerini duyurmaya çalışıyor. Öğretmen maaşlarının düşüklüğünden şikayet eden sosyal medya kullanıcıları #Öğretmene3BinTLZam hashtagi ile sosyal medyada TT oldu. Memurlara şu an için ne kadar seyyanen zam yapılacağı henüz belli değil.

Memur (öğretmen, polis, hemşire) seyyanen zam mı yapılacak?

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın CNN Türk kanalında memur maaşlarının seyyanen olması konusunda bir açıklamada bulundu. Yalçın açıklamasında şunları söyledi: "Seyyanen memur zammına ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileşme olmalı. YSayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Düzenlemenin kamuoyuna ifade edildiği gibi bir genelleme içerisinde kurulacak cümlenin sağlıklı bir cümle olmadığını gerçekçi rakamlar üzerinden konuşulması gerektiğini ifade ettik. Ve ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Yüzde 16 ya da yüzde 16'nın üzerinde dediğimiz rakam yüzde 5 içindeyken söylenen rakamdır. Bunun üzerine gelen ilave temmuz ayında gelecek yüzde 7'lik bir zamdır. Asgari ücrete yapılan 1 yıllık iyileştirme içerisinde memura yapılan zam dikkate alınırsa bunların toplamında oluşacak rakamdır. Biz bunun üzerine seyyanen bir kanaat birliğimiz oluşuyor. Maaşlara yansımada maaşı düşük olanla yüksek olanın makası arttığı düşünülüyor. Burada seyyanen iyileştirme yapılmasının Memur Sen olarak ortaya koyuyoruz.

Memur ek zam ne kadar olacak?

Memur ek zam görüşmelerinde 2 olasılık bulunuyor;

1- Memur zamlarına ilişkin en çok konuşulan konulardan biri seyyanen zam konusu masada. Memur maşlarında doğruda iyileştirme yapılabilir.

2- Sözleşemde belirtilen yüzde 5'lik zam oranının artırılması ve enflasyon farkının yansıtılması ile memur maaşlarında artışa gidilebilir.

"Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış"

Zam oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade eden Nebati, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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