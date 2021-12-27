Kamu işçisine ek zam yapılacak mı? 2022 Kamu işçisi ek zam ne kadar? 4-D Kamu işçisi 2022'den ne kadar zam alacak? sorusu şu sıralar pek çok kamu işçisi tarafından soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı asgari ücretin 4253 TL olacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlara kamu görevlisinin maaşlarına da ek zam yapılacağı duyuruldu. Memurlar ve emekliler bu habere sevinirken kamu işçileri de kendi maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki kamu işçisi zammı ne kadar olacak?

Kamu işçisine ek zam yapılacak mı? 2022 Kamu işçisi ek zam ne kadar? 4-D Kamu işçisi 2022'den ne kadar zam alacak? sorusu şu sıralar pek çok kamu işçisi tarafından soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı asgari ücretin 4253 TL olacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlara kamu görevlisinin maaşlarına da ek zam yapılacağı duyuruldu. Memurlar ve emekliler bu habere sevinirken kamu işçileri de kendi maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki kamu işçisi zammı ne kadar olacak?

Kamu işçileri maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 2022 asgari ücret oranını açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden, yüzde asgari ücret olarak söylüyorum, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. "

Kamu işçisine ek zam yapılacak mı?

Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmenin daha başlamadan geçersiz kaldığı gün gibi aşikardır. Gelin çok geç olmadan memurun ve emeklinin bütçesindeki bu yangını ek zam ve refah payı uygulaması ile söndürün. Ekonomik olarak zor günler geçiren milyonların umutlarını boşa çıkarmaya hiç kimse cüret etmesin ve derhal ek zam ve refah payı hayata geçsin" dedi.

4-D Kamu işçisi 2022'den ne kadar zam alacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, memurlar için yapılan ek protokol benzeri düzenlemenin kamu işçileri için de geleceğini söyledi. Atalay, “Dün akşam Memur-Sen başkanının, bakanımızın açıkladığı bir rakam var. Bakan Bey'e de ifade ettim; ‘Düzenleme ne?' Ben Bakan Bey'in ifadesinin kamuoyunun anladığı gibi olduğunu düşünmüyorum. Enflasyonun üzerinde ne varsa; kümülatif onu tamamlamayı düşünüyorlar. Zannediyorum aynısını işçiye de yapacaklar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil” diye konuştu. Atalay, asgari ücrette uzlaşı sağlamak istediklerini vurgularken, “Ama bizim beklentimizin altında kalacak bir rakam olursa biz buna katılmayacağımızı; Bakan beye rakamı da söyledim. Bundan evvelki maliye bakanı da biliyor. Zannediyorum onlar benim bu ifadelerimi, arkadaşlarımızın ifadelerini sayın cumhurbaşkanımıza ilettiler. Cumhurbaşkanı da biliyor. Arzumuz bir an evvel önümüze bir rakam gelsin de kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok, bağlayalım” diye konuştu.

2022 Kamu işçisi ek zam ne kadar?

Milyonlarca memur gibi kamu işçilerinin de maaş zamları daha önceden belli olmuştu. Kamu işçileriyle yapılan protokole göre, ocakta kamu işçilerinin ücretlerine yüzde 5 zam yapılacak ve yüzde 5 enflasyon farkı eklenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.