Memur ek zam | 2022 memur maaşı ne zaman açıklanacak? Hemşire, polis, öğretmen ek zam ne kadar?

Memur ek zam | Milyonlarca memurun gözü ek zam görüşmelerinde. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmasının ardından 2022 memur maaşı ne zaman açıklanacak? Hemşire, polis, öğretmen ek zam ne kadar olacak? sorusu memurlar tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ek zamlarına ilişkin Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi kabul edeceği açıklanmıştı. Memur ek zamların önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zam oranını açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında 2022 yılında en düşük asgari ücretin 4253 TL olduğunu duyurdu. Asgari ücrete yüzde 50 oranında bir artış yapılmasından sonra memurlar da kendi maaşlarında ne kadar iyileştirme yağılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca memur 2022 memur maaşı ne zaman açıklanacak? Hemşire, polis, öğretmen ek zam ne kadar olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2022 memur ek zam konusuna dair son gelişmeler...

2022 memur maaşı ne zaman açıklanacak?

Memurların 2022 ve 2023 zam oranı toplu sözleşme kapsamında belirlenmişti. Memurlar maaşlarına 2022'nin birinci 6 ayında yüzde 5 ve enflasyon farkı, ikinci 6 ayında da yüzde 7 ve enflasyon farkı alacaktı. Ancak döviz kurlarında yaşanan uyükseliş ile birlikte enflasyon oranları oldukça yüksek çıktı ve belirlenen zam oranlarının güncellenmesi zorunluluğu doğdu. Çalışma Bakanlığı memurlara ek zam yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurumuştu. Memurlar ek zam oranının ne kadar olacağını şimdiden araştırmaya başladı.

Hemşire, polis, öğretmen ek zam ne kadar olacak?

Hemşire, polis, öğretmen ek zamlarının ne kadar olacağı henüz netleşmedi. İlerleyen günlerde zam oranının netleşmesi bekleniyor. Memurlara 2022 yılı ek zammında iyi bir iyileştirme yapılacağı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, saat 16.00'da başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, kabulde Bakan Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yer alacağı belirtildi.

Memur ek zam

Memur ek zammı konusunda hükümetin masada 2 seçenek bulunuyor.

1. seçenek: Memur maaşlarına doğrudan seyyanen zam yapma yöntemi ile memur maaşlarına ek zam yapılabilir.

2. seçenek: Sözleşemde belirtilen yüzde 5'lik zam oranının artırılması ve enflasyon farkının yansıtılması ile memur maaşlarında artışa gidilebilir.

Kademe kademe hemşire maaşı ne kadar oldu?

2021 Temmuz ayında Lisans - 5/1 kademesinde bir hemşire 5.868 TL maaş alıyordu. Bu rakamın 2022 yılında ciddi oranda artması bekleniyor. Ancak henüz artış oranları belli değil.

2021 Temmuz derece derece öğretmen maaşları

Ocak ayında 6 bin 049 TL maaş alan 1/4 kıdemli öğretmenin maaşına yaklaşık olarak 329 TL zam yapılacak ve maaş tutarı toplam 5 bin 744 TL olacak.

Ocak ayında 5 bin 334 TL maaş alan 1/2 kıdemli ve 22 yıldır öğretmenlik yapanların maaşları Temmuz ayında 5.723 TL olması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ek zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memura ek zam açıklaması geldi. Açıklamada şunlar denildi "Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.