Kamu işçisi ek zam 2022 | Kamu işçisi ek zam ne kadar? Kamu işçisi ek zam alacak mı?

Kamu işçisi ek zam 2022 | Kamu işçisi ek zam alacak mı? Kamu işçisi ek zam ne kadar? 2022 asgari ücretin açıklanmasından sonra diğer çalışanlara da ek zam yapılacağı açıklandı. Kamu işçileri de kendilerine ek zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Memurlar ve emekliler gibi milyonlarca çalışana 2022 yılı için toplu sözleşme oranlarının dışında ek zam yapılacak. Peki kamu çalışanı maaşına ne kadar ek zam yapılacak? 4-D Kamu çalışanı kaç TL zam alacak?

Kamu işçisi ek zam 2022 | Milyonlarca memur ve emekli gibi kamu çalışanları da ek zamlara odaklanmış durumda. 2022 yılı asgari ücret oranının 4253 TL olduğunun açıklanmasının ardından kamu işçileri de kendi maaşlarına ek zam düzenlemesi yapılmasını talep etti. Hükümetten bu talebe olumlu yaklaşım geldi. Kamu işçilerine ek zam (sosyal refah düzenlemesi) yapılacağı duyuruldu. Yüz binlerce kamu çalışanı Kamu işçisi ek zam ne kadar? Kamu işçisi ek zam alacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2022 kamu işçisi ek zam oranları...

Kamu işçisi ek zam 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 asgari ücret oranını kameralar karşısına geçerek açıkladı. Erdoğan en düşük asgari ücretin 2022 yılında 4253 TL olarak uyglanacağını duyurdu. Bu açııklamanın ardından memurlar, işçiler ve emeklilar maaşlarına ne kadar ek zam yapılacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetle görüşmesinde ek protokol konusunda mutabakat sağlandı. Ek protokol ile kamu işçilerine de ek zam yapılması bekleniyor.

Kamu işçisi ek zam ne kadar?

Milyonlarca memur gibi kamu işçilerinin de maaş zamları daha önceden belli olmuştu. Kamu işçileriyle yapılan protokole göre, ocakta kamu işçilerinin ücretlerine yüzde 5 zam yapılacak ve yüzde 5 enflasyon farkı eklenecek. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır" denildi.

Kamu işçisi ek zam alacak mı?

Kamu işçilerine de ek zam gündemde. Memurlar ve emeklilere ek zam yapılşmışken kamu işçileri kendilerine de ek zam yapılmasını bekliyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, memurlar için yapılan ek protokol benzeri düzenlemenin kamu işçileri için de geleceğini söyledi. Atalay, “Dün akşam Memur-Sen başkanının, bakanımızın açıkladığı bir rakam var. Bakan Bey'e de ifade ettim; ‘Düzenleme ne?' Ben Bakan Bey'in ifadesinin kamuoyunun anladığı gibi olduğunu düşünmüyorum. Enflasyonun üzerinde ne varsa; kümülatif onu tamamlamayı düşünüyorlar. Zannediyorum aynısını işçiye de yapacaklar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil” diye konuştu. Atalay, asgari ücrette uzlaşı sağlamak istediklerini vurgularken, “Ama bizim beklentimizin altında kalacak bir rakam olursa biz buna katılmayacağımızı; Bakan beye rakamı da söyledim. Bundan evvelki maliye bakanı da biliyor. Zannediyorum onlar benim bu ifadelerimi, arkadaşlarımızın ifadelerini sayın cumhurbaşkanımıza ilettiler. Cumhurbaşkanı da biliyor. Arzumuz bir an evvel önümüze bir rakam gelsin de kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok, bağlayalım” diye konuştu.

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