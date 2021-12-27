2022 emekli zammı | (SSK-Bağ-Kur) Emekli zammı ne kadar? Emekli ek zam yüzde 50 mi olacak?

2022 emekli zammı | ı (SSK-Bağ-Kur) Emekli zammı ne kadar? Emekli ek zam yüzde 50 mi olacak? Milyonlarca memur gibi emekliler de maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Emeklilerin 2022 yılında alacağı zam oranına ilişkin AK Parti'den peş peşe heyecanlandıran açıklamalar geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan emekli zam oranı yüzde 50 olur mu sorusuna şöyle yanıt verdi: Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak.

2022 emekli zammı | 2022 asgari ücre zam oranının belli olmasının ardından milyonlarca memur ve emekli kendi maaşlarına ne kadar iyileştirme yapılacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili AK Parti'den de peş peşe heyecanlandıran açıklamalar gelmeye başladı. Emekli zammı (SSK-Bağ-Kur) ne kadar olacak? Emekli ek zam yüzde 50 mi olacak? Emekli ek zam yüzde kaç olacak? gibi sorular peş peşe sorulmaya başlandı. TGRT Haber ekranlarında gündeme dair soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan emekli zamlarına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Emekli zammı ne kadar?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2022 zam oranlarında... 2022 yılı memur ve memur emeklisi zam oranları belliydi. Toplu sözleşme kapsamında 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapılacaktı. Ancak yaşanan ekonomik gelişmeler emeklilere ek zam yapılması zorunluluğunu doğurdu. Emekliler 2022 yılında ne kadar ek zam alacaklarını şimdiden hesaplamaya başladı.

Emekli ek zam yüzde 50 mi olacak?

TGRT Haber ekranlarında soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan emekli zamlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. "Emekli ek zam yüzde 50 olur mu?"sorusuna Cahit Özkan'dan şöyle yanıt geldi: "Vatandaşlarımıza bugüne kadar ne faize, ne enflasyona ne de kur kumpaslarına yenik düşürmedik. He daim aldığımız kararlarla satın alma güçlerini artıra artıra bugüne geldik. Demek oluyor ki geçen seneki emekli maaşlarıyla küresel enflasyon salgınına karşı vatandaşımızın ekonomik durumunu güçlendirecek bir rakam olacak. Oran olarak asgari ücret artışına yakın bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın ekonomi ile ilgili müjdeleri de bu istikamettedir. Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak."

Enfaslyon ve yüzde 25 zam iddiası

Sabah gazetesi emeklilere enflasyon + yüzde 25 zam talimatı geldiğini iddia etti. Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon+yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına geliyor. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlenmişti. 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022'nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek.

Emekli nedir?

Emeklilik, hayatlarını çalışarak sürdüren kişilerin yaşlılık dolayısıyla çalışamayacağı var sayılıp planlı bir şekilde çalışmayı bırakmalarıyla başlayan durumlarına verilen isimdir. Bu kimselere emekli veya tekaüt denir.

Hayatlarını sürdürmek için gereken gelir çalışarak kazandıkları maaş yerine emeklilik amacıyla önceden oluşturulmuş fonlar kullanılır. Bu fonlar, içinde hayatlarını geçirdikleri devletler tarafından, çalıştıkları iş yerleri tarafından, veya şahısların kendileri tarafından oluşturulmuş olabilir. Bazen her üç türden birçok fon ayni kişinin emekliliğini amaçlar.

Çalışmadan yaşayabilmek için gerekli para emekliye genellikle sürekli bir gelir olarak, bazen yüklü bir ödeme olarak, bazen de bunların bir karışımı olarak ödenecek şekilde düzenlenir.

Emeklilik gelirleri bazen çalışanlardan toplayıp, o sırada emekli olanlara dağıtılarak, bazen her kişinin çalıştığı süre içinde çalışma gelirinin bir kısmıyla biriktirilip emekliliğinde sadece bu kendinden birikenlerden ödenecek şekilde olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.