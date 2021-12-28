2022 memur ek zam kaç TL? Memur seyyanen zam ne kadar? (Öğretmen-Polis-Hemşire)

Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Asgari ücrete yapılan zammın açıklanmasından sonra sıra memurlara yapılacak ek zam oranının belirlenmesine geldi. 2022 memur ek zam kaç TL? Memur seyyanen zam ne kadar? Öğretmen, polis ve hemşire ne kadar ek zam alacak? gibi sorular milyonlarca memur tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den de memur zamlarına ilişkin önemli açıklama geldi.

Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50 oranında zam yapıldı. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle memur ve emeklilerin maaşlarına da ciddi oranda iyileştirme yapılmasını zorunlu kıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamalarda memur ve emeklilere ek zam düzenlemesi yapılacağı yönünde. 2022 memur ek zam kaç TL? Memur seyyanen zam ne kadar? sorusu şu sıralar binlerce memur tarafından sıkça soruluyor.

2022 memur ek zam kaç TL?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati memur ek zamlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nebati açıklamasında şunları dedi: "Memura ve ekmeliye ek zam, enflasyonist ortamlarda en çok etkilenenler sabit gelirliler. Sabit gelirlilerin hak ve hukukunu koruyacak tedbirler almamız gerekiyor. Bu konuda geri adım atmayız. Memurumuz bugüne kadar hep koruduk. 19 yılda hep pozitif yönde koruduk. Korumaya devam edeceğiz. Ücretlileri de korumaya devam edeceğiz. Memurlarımıza zaten ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar."

Memur seyyanen zam ne kadar?

Memurlara ve emeklilere seyyanen zam yapılması seçeneği masada. İddialara göre milyonlarca çalışana seyyanen zam şeklinde düzenleme yapılacak. Memurlar da kendş maaşlarına ne kadar seyyanen zam yapılacağını merak ediyor. Ancak oran henüz açıklanmış değil.

"Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış"

Zam oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade eden Nebati, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.