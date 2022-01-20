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Merkez Bankası faiz indirirse dolar ne olur? Merkez Bankası faiz indirse dolar yükselir mi düşer mi?
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Merkez Bankası faiz indirirse dolar ne olur? Merkez Bankası faiz indirse dolar yükselir mi düşer mi?

Merkez Bankası faiz indirirse altın ve dolar ne olur? Merkez Bankası faiz indirse dolar ve altın yükselir mi düşer mi? Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Altın ve dolar yatırımcıları da MB'nin Ocak ayı faiz kararını merakla bekliyor. Merkez Bankası 2021'in Eylül ayında başladığı faiz indirimlerine uzun süre devam etmişti. 2022'nin ilk faiz kararı merakla beklenirken ekonomistler de faiz konusunda görüşlerini açıklamaya başladı. AA Finans'ın anketine göre ekonomistler Ocak ayında Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağını tahmine diyor.

1 Saat Önce
2022-01-20 12:32:03
Merkez Bankası faiz indirirse dolar ne olur? Merkez Bankası faiz indirse dolar yükselir mi düşer mi?

Merkez Bankası faiz indirirse altın ve dolar ne olur? Merkez Bankası faiz indirse dolar ve altın yükselir mi düşer mi? Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Altın ve dolar yatırımcıları da MB'nin Ocak ayı faiz kararını merakla bekliyor. Merkez Bankası 2021'in Eylül ayında başladığı faiz indirimlerine uzun süre devam etmişti. 2022'nin ilk faiz kararı merakla beklenirken ekonomistler de faiz konusunda görüşlerini açıklamaya başladı. AA Finans'ın anketine göre ekonomistler Ocak ayında Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağını tahmine diyor.

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını meakla bekliyor. Merkez Bankası uzun süredir faiz indirimlerine devam eiyordu. 2021'in son ayında da fazileri indirme kararı alan Merkez Bankası faizleri yüzde 14'e çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta faizlere karşı olduğunu dile getiriyordu. 2022'nin ilk PPK Toplantısı'nı yapacak olan MB'nin faiz konusunda ne karar vereceği ise merakla bekleniyor.

Merkez Bankası fazleri indiri mi?

Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketi yayınlandı. 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.nAnket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu. Bloomberg HT, düzenlediği faiz anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan bir kurum 50 baz puan indirim ile Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 13,50 seviyesine getireceğini düşünürken, faizlerin Ocak ayında artırılacağı yönünde tahmin veren hiçbir kurum olmadı. Ankete katılan kurumların yıl sonu faiz beklentisi ise çok geniş bir aralıkta seyrediyor. Yıl sonu için en düşük tahmini paylaşan kurum 2022 sonunda politika faizinin yüzde 9'a inmesini beklerken, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise politika faizinin yüzde 22'ye ulaşmasını bekliyor.

Merkez Bankası faiz indirirse dolar ne olur?

Merkez Bankası'nın faiz indirmesi dolarda yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Ancak piyasa Merkez Bankası'nın faiz kararını fiyatladıysa olası bir faiz artışlarında dolar tepki vermeyebilir. Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile birlikte döviz kurlarında fazlasıyla bir artış yaşanmıştı. Merkez Bankas'ının faiz indirimleri ile başlaya nsüreçte dolar 18 TL'ye kadar yükselmiş ve kur endeksli TL mevduat hesaplarının devreye alınmasıyla 11 TL'ye kadar düşmüştü.

Merkez Bankası faiz indirse dolar yükselir mi düşer mi?

Merkez Banksı faiz indirim kararı mevcut iç piyasanın durumuna göre doları yükseltebilir. Piyasa koşullarına göre bazen faiz indirimi doların yükselmesine neden olmayabilir.

Merkez Bankası faiz indirirse altın düşer mi yükselir mi?

Merkez Bankası'nın faiz kararları altın yatırımcılarını da yakından ilgilendiriyor. MB'nin olası faiz indirimi doların yükselmesine neden olabilir ve bu da dolayısıyla altının yükselmesine neden olur.

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