Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın Kasım ayı yapacağı PPK toplantısına odaklanmış durumda. Doların seyri de Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı ile netlik kazanacak. Vatandaşlar da baka kredi faiz oranlarının düşmesi için Merkez Bankası'nın faiz indirimini bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz indirince ne olur? MB faiz indirirse banka kredi faizler düşer mi? AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlarına göre ekonomistler Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gideceğini bekliyor.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın Kasım ayı yapacağı PPK toplantısına odaklanmış durumda. Doların seyri de Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı ile netlik kazanacak. Vatandaşlar da baka kredi faiz oranlarının düşmesi için Merkez Bankası'nın faiz indirimini bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz indirince ne olur? MB faiz indirirse banka kredi faizler düşer mi? AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlarına göre ekonomistler Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gideceğini bekliyor.

E almak isteyenler, araç almak isteyenler, iş yeri kurmak isteyenler ve paraya ihtiyacı olanlar bankadan kredi çekmek istiyor ancak banka faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının makul seviyeye gelmesi için Merkez Bankası'nın faizleri indirimesini bekliyor. Merkez Bankası uzun süre aranın arından ilk deva Eylül ayında faizleri 100 baz puan indirmişti. Ekim ayında ise plitika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 seviyesine çekildi. Kasım ayında Merkez Bankası'nın ne kadar vereceği ise merakla beklenmeye başladı.

Merkez Bankası faiz indirince ne olur?

Merekz Bankası'nın faiz indirimi kararı son günlerde oldukça fazla tartışılıyor. Merkez Bankası faizi indirirse ne olur? sorusu da bir çok kişi tarafından merak ediliyor.

* Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur.

* Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır.

* Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piasada dolaşan para mikatarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

* Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

* MB'nin faiz indirimi doların yükselmesine de neden olabilir.

Piyasalar Merkez Bankası'nın Kasım ayında vereceği karara odaklanmış durumda. Merkez Bankası olası bir faiz indirimine giderse bu banka kredi oranlarını da aşağı çekebilr.

MB faiz indirirse banka kredi faizler düşer mi?

18 Kasım 2021'de yapılacak olana Para Politikası Kurulu Tolantısı öncesi pek çok ekonomist Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği görüşünde. Bankadan kredi çekmek isteyen ancak yüksek kredi faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalan vatandaşların gözü de Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Peki MB faiz indirirse banka kredi faizler düşer mi? Merkez Bankası eğer faiz indirimine giderse bu indirim banka keredi faizlerine yansıyabilir. Ancak indirimin kredi fazilerine yansıması için yurt içindeki diğer ekonomik göstergeler de etkilidir. Bir de faiz indiriminin büyüklüğü de banka kredi faiz oranlarına yansıyıp yansımayacağını etkiler. Küçük faiz indirimlerinin kredi faizlerine yasıması uzun sürebilir.

Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası olası bir faiz indirimine giderse konut kredisi (ev kredisi) faizleri, ihtiyaç kredisi faizleri, araç kredisi faizleri de düşebilir. Ancak bu düşüş hemen kredilere yanısmaz. Piyasanın faiz oranlarını benimsemesi için biraz süre geçmesi gerekiyor.

Para Politikası Kurulu nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

PPK, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.