Merkez Bankası 21 Ekim'de kritik faiz kararını açıklayacak. Eylül ayında yapılan toplantıda faizler 100 baz puan geri çekilerek yüzde 18'e indirilmişti. Bankadan kredi çekmek için bekleyen vatandaşlar da Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin politika faizinin indirileceğini tahmin ediyor. Konut kredisi (ev kredisi), ihtiyaç kredisi ve araç kredisi çekmek isteyen ancak yüksek banka kredi faizleri nedeniyle bu isteklerini erteleyen binlerce kişi de Merkez Bankası faiz indirince banka kredi faiz oranları düşer mi? MB faiz indirince ne faizler düşer mi? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Merkez Bankası 21 Ekim'de kritik faiz kararını açıklayacak. Eylül ayında yapılan toplantıda faizler 100 baz puan geri çekilerek yüzde 18'e indirilmişti. Bankadan kredi çekmek için bekleyen vatandaşlar da Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin politika faizinin indirileceğini tahmin ediyor. Konut kredisi (ev kredisi), ihtiyaç kredisi ve araç kredisi çekmek isteyen ancak yüksek banka kredi faizleri nedeniyle bu isteklerini erteleyen binlerce kişi de Merkez Bankası faiz indirince banka kredi faiz oranları düşer mi? MB faiz indirince ne faizler düşer mi? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Piyasalar Merkez Bankası'nın 1 Ekim'de yapacağı PPK toplantısına odaklandı. MB'nin vereceği faiz kararı doları da yakında netkilemesi bekleniyor. Dolarda yaşanan yukarı yönlü hareket Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasıyla yavaşlayabilir. Bankadan kredi çekmek için faizlerin düşmesini bekleyen vatandaşlar da Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Peki Merkez Bankası faiz indirince banka kredi faiz oranları düşer mi? MB faiz indirince ne faizler düşer mi? Merkez Bankası'nın faiz indirimi banka kredi faizlerine yansır mı?

Merkez Bankası faiz indirirse kerdi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası Eylül 2021'de uzun süre aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Merkez Bankası 100 baz puan fazi indirimi ile fazileri yüzde 19'dan yüzde 18'e çekti. 21 Ekim'de yapılacak Para Politiası Kurulu toplantısından çıkacak sonuç ise merakla bekleniyor. Özellikle vatandaşlar da Merkez Bankası'nın kararını yakından takip ediyor. Bankalardan yüksek faiz oranları nedeniyle kredi çekemeyen vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz indirimini bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz indirirse ev, konut, ihtiyaç, araç, arana kerdi faizleri düşer mi? Merkez Bankası olası bir faiz indirimine giderse bu banka kredi oranlarını da düşürebilir. Ancak buradaki düşüş hemen olmaz. Faizin piyasa tarafından benimsenmesi gerekiyor. Ayrıca yapılan faiz indiriminin oranı da nemlidir.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman verecek?

Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı bekleniyor. Merkez Bankası PPK Toplantısı'nı 21 Ekim'de yapacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz indirir mi?

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Erdoğan'dan faiz inecek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında faizlerin düşmesi gerektiğini bir kez dajha dile getirmişti. Erdoğan, “Buradan ben sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz” demişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Merkez Bankası faizleri 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekmişti.

Faiz nedir?

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.