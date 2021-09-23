Merkez Bankası faiz indirince konut (ev) otomobil (araç) kredi faizleri düşer mi? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Eylül Perşembe günü toplanacak. Kurul faizlerle ilgili kararı belirleyecek. Kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bir çok planının erteleyen vatandaşlar da Merkez Bankası'nın faiz kararını odaklanmış durumda. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın faizi indirmesi durumdan konut ve araç kredileri faizlerinde düşüş olup olmayacağını araştırıyor.

Merkez Bankası faiz indirince konut (ev) otomobil (araç) kredi faizleri düşer mi? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Eylül Perşembe günü toplanacak. Kurul faizlerle ilgili kararı belirleyecek. Kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bir çok planının erteleyen vatandaşlar da Merkez Bankası'nın faiz kararını odaklanmış durumda. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın faizi indirmesi durumdan konut ve araç kredileri faizlerinde düşüş olup olmayacağını araştırıyor.

Piyasalar Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz karına odaklanmış durumda. Merkez Bankası uzun süredir faizleri yüzde 19 bandında sabit tutuyor. 2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Merkez Bankası'nın Eylül ayında vereceği faiz kararı merakla bekleniyor. Bankadan yüksek faiz nedeniyle kredi çekemeyen vatandaşlar da Merkez Bankası faiz indirince konut (ev) otomobil (araç) kredi faizleri düşer mi? sorusuna yanıt arıyor.

Merkez Bankası faiz indirince konut (ev) otomobil (araç) kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı piyasaları olduğu gibi vatandaşları da etkiliyor. Merkez Bankası politika faizinde bir indirime girederse bu banka kredi faiz oranlarına da yansır. Ancak sembolik düşüş veya sembolik artışlar banka kredi faizlerine hemen yansımaz. Özetle Merke Bankası'nın faizi düşürmesi kredi faiz oranlarının da aşağı çekilmesine neden olur.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı bekleniyor. MB Para Politikası Kurulu Toplantısı'nı 23 Eylül 2021 günü gerçekleştirecek. Merkez Bankası'nın faiz kararı 233 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz indirir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı

Cumhrubaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında faizlere ilşkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan açıklamasında "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için, orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız." demişti.

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