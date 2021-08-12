Faizler düşerse ne olur? Merkez Bankası faiz indirse ne olur? Korona virüs pandemisinin etkisi ve artan enflasyon nedeniyle Merkez Bankası faizleri 2021 mart ayında 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarmıştı. Mart ayından sonra faizler uzun süre yüzde 19 bandında sabit bırakılmıştı. Faizin yüksek olması bir ülkenin büyüyüp gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Yüksek faizli bir ortamda yatırım yapılamaz. Faizler düşmeye başladığı anda geliri düşük olan vatandaşlar da yatırım çarkına dahil olur. Basit bir örnek vermek gerekirse; iş yeri açmak isteyen biri bankadan yüksek faiz nedeniyle kredi çekemez ve iş yeri yatırımını ertelemek zorunda kalır.

Faizler düşerse ne olur? Merkez Bankası faiz indirse ne olur? Korona virüs pandemisinin etkisi ve artan enflasyon nedeniyle Merkez Bankası faizleri 2021 mart ayında 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarmıştı. Mart ayından sonra faizler uzun süre yüzde 19 bandında sabit bırakılmıştı. Faizin yüksek olması bir ülkenin büyüyüp gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Yüksek faizli bir ortamda yatırım yapılamaz. Faizler düşmeye başladığı anda geliri düşük olan vatandaşlar da yatırım çarkına dahil olur. Basit bir örnek vermek gerekirse; iş yeri açmak isteyen biri bankadan yüksek faiz nedeniyle kredi çekemez ve iş yeri yatırımını ertelemek zorunda kalır.

Yatırım yapmak isteyenler, ev ve araba almak isteyenler faizlerin düşmesini, makul bir seviyeye gelmesini bekliyor. Banka kredi faizlerinin yüksek olması toplmun sosyal yapısını da etkileyebiliyor. Bankalar vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için onlara kredi veriyor. Ancak kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle kimse kredi çekemiyor. Durum böyle olunca sokaktaki vatandaş yatırım yapamıyor, ev ve araba alamıyor.

Faizler düşerse ne olur?

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalrı. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piasada dolaşan para mikatarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası faiz indirse ne olur?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizler artarsa ne olur?

Faizler artarsa bir ülkedeki yatırımlar düşmeye başlar. Faizler arttıkça tüketim azalır ve tasarruf artar. Dolayısıyla piyasaya akan nakit miktarı azalır.

Faiz artırımı enflasyona nasıl etki eder?

Yüksek faiz nedeniyle vatandaş tasarruf yapar. Tüketimde düşüş yaşanınca enflasyonda gerileme görülür. Örnek vermek gerekirse faizlerin düşük olduğu bir ortamda günde 100 konut satılırken faizlerin yüksek olduğu bir ortamda günde 10 konut satılır. Böylece konuta olan ilgi azalır ve konut fiyatları düşüşe geçebilir.

Faiz artırımı ve büyüme

Faiz büyümenin önünde engeldir. Faiz artınca büyüme yavaşlar. Yatırımcılar yüksek maliyet nedeniyle yatırımlarından vazgeçebilir.

Faizi artırımı nedir?

Merkez Bankaları, ülkelerin para politikasını belirlemek konusunda ana oyuncudur. Ne kadar para basılacağını ile bankalara verilen borçların faizlerinin kararını Merkez Bankaları alır. Türkiye'de faiz artırımı, ekonomi ısındığında onu soğutmak için yapılır. Faizler yükseldiğinde ekonomik aktivite yavaşladığı için enflasyon da geriler. Yüksek faiz, büyüme politikasını olumsuz yönde etkiler.

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