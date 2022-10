Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon birleşince ev, araba gibi pek çok fiyatı da katlanarak arttı. Ev almak, araba almak isteyenler yüksek fiyatlar nedeniyle bu isteklerini bankadan kredi çekmeden yapamaz oldu. Son zamanlarda dünyanın aksine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizlerini düşürmeye başladı. Durum böyle olunca da banka kredi faizlerinin düşüp düşmediği merak konusu oldu. Peki Konut kredisi banka kredi faizleri düştü mü? Konut (ev) kredisi faizi ne kadar? Merkez Bankası faiz indirince konut, taşıt (araç), ihtiyaç kredisi faizi düşer mi?

Merkez Bankası'ndan peş peşe faiz indirimleri haberleri gelmeye başladı. Bu durum en çok da kredi çekmek için bekleyenleri umutlandırıyor. Ev, araba almak isteyenler, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler MB'nin faiz indirimleri ile birlikte banka kredi faiz oranlarının da düşmesini bekliyor. Peki böyle bir şey mümkün mü? Günümüzde dünya merkz bankaları faiz artırma silahını etkili şekilde kullanırken Türkiye'den tam tersi bir hamle gelmesi ne kadar etkili olur? Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faizleri daha da aşağı çekmesi bekleniyor. Vatandaşlar da banka kredi faiz oranlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

Merkez Bankası faiz indirince konut, taşıt (araç), ihtiyaç kredisi faizi düşer mi?

Para Politikası Kurulu Tolantısı öncesinde Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faizleri indirme olasılığının oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Banka kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bazı hayallerini ertelemek durumunda olan vatandaşlar Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını beklyor. Merkez Bankası eğer faiz indirimine giderse bu indirim banka keredi faizlerine yansıyabilir. Ancak mevcut ekonomik durum ve piyasaların bunu bir miktar geciktirebilir.

Konut kredisi banka kredi faizleri düştü mü

2022 yılında konut kredilerinde kamu bankaları en düşük faiz oranlarına sahip bankalar oldu. Sıfır konut alımında 1.20 faiz oranı ikinci el ev alımında ise 1.29 faiz oranı şu anda kamu bankalarında. MB'nin peş peşe faiz indirimleri ile özel bankaların da kredi faizlerini aşağı çekmesi bekleniyor. İşte 20 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası %1,29

Vakıfbank %1,29

ING Bank %1,47

Fibabanka %1,88

Türkiye İş Bankası %2,05

Akbank %2,08

Alternatif Bank %2,20

ICBC Turkey %2,39

QNB Finansbank %2,62

Garanti BBVA %2,73

Yapı Kredi %2,79

TEB %3,75

Merkez Bankası faiz indirince ne olur?

Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi uuznca süre tartışılan bir konu. Dünya genelinde Merkez Bankaları yüksek enflasyonla mücadele için peş peşe faizleri artırmaya başladı. Ancak ülkemizde ise politika faizi aşağı çekildi. Peki Merkez Bankası faiz indirirse ne olur? Bunun ekonomik yansımaları nelerdir?

* Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur.

* Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır.

* Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piasada dolaşan para mikatarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

* Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

* MB'nin faiz indirimi doların yükselmesine de neden olabilir.

Piyasalar Merkez Bankası'nın Kasım ayında vereceği karara odaklanmış durumda. Merkez Bankası olası bir faiz indirimine giderse bu banka kredi oranlarını da aşağı çekebilr.

Erdoğan: Yüksek faizle yatırım olmaz

Erdoğan daha önce yaptığıaçıkalmalarda yüksek faize karşı olduğunu ifade etmişti. Erdoğan son açıklamasında ise faizlerin düşmeye devam edeceğini söyledi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Sözde iktisatçılar hala faiz lafı geveleyedursun biz üretim ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek. Kimse bu konuda bize akıl vermesin. Yatırımcı gelsin bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun, onları faize ezdirmeyeceğiz, çünkü yüksek faizle yatırım olmaz.”