Merkez Bankası faiz indirince banka kredi faizleri düşer mi? Konut kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Geçtiğimiz ay sürpriz yaparak faizleri indirme kararı alan Merkez Bankası Eylül ayında da 100 baz puan faiz indirimine gitme kararı aldı. Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve araç kredisi almak isteyenler de banka kredi faizleri düştü mü? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Merkez Bankası faiz indirince banka kredi faizleri düşer mi? Konut kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Geçtiğimiz ay sürpriz yaparak faizleri indirme kararı alan Merkez Bankası Eylül ayında da 100 baz puan faiz indirimine gitme kararı aldı. Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve araç kredisi almak isteyenler de banka kredi faizleri düştü mü? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Ekonomide gözler Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklanmıştı. Merkez Bankası merakla beklenen Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası'ndan gelen 100 baz puanlık faiz indirimi banka kredi faiz oranlarına nasıl yansıyacağı pek çok vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı. Ev almak için konut kredisi çekmek isteyenler ancak banka faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini erteleyenler MB'nin faiz indirimi ile konut kredi faiz oranlarının düşüp düşmediğini sorguluyor.

Merkez Bankası faiz indirince banka kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası Eylül ayında 100 baz puan faiz indirimi kararı aldı. Faiz indirimi en çok da banka kredisi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası faiz indirince banka kredi faizleri düşer mi? sorusu pek çok vatandaş tarafından soruluyor. Merkez Bankası eğer faiz indirimine giderse bu indirim banka keredi faizlerine yansıyabilir. Ancak bu indirim ülkedeki mevcut duruma göre hızlı yada yavaş olabilir.

Konut kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü?

2022 Eylül ayında Merkez Bankası'ndan gelen 100 baz puanlık faiz artışı öncesi piyasada konut kredisi faizleri aşağıdaki gibi. 100 baz puanlık faiz artışı sonraı konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve araç kredisinde faizlerin bir miktar aşağı çekilmesi bekleniyor. İşte Güncel konut kredisi faiz oranları;

Ziraat Bankası %1,29

Vakıfbank %1,29

ING Bank %1,47

Fibabanka %1,88

Türkiye İş Bankası %2,05

Akbank %2,08

Alternatif Bank %2,30

ICBC Turkey %2,39

QNB Finansbank %2,62

Yapı Kredi %2,79

Garanti BBVA %2,99

TEB %3,75

Konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası olası bir faiz indirimine giderse konut kredisi (ev kredisi) faizleri, ihtiyaç kredisi faizleri, araç kredisi faizleri de düşebilir. Ancak bu düşüş hemen kredilere yanısmaz. Piyasanın faiz oranlarını benimsemesi için biraz süre geçmesi gerekiyor.