Hayat Bugün hangi diziden uyarlama? Hayat Bugün konusu ve oyuncuları | Hayat Bugün dizisi orijinali

Hayat Bugün hangi diziden uyarlama? Hayat Bugün konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Özellikle son dönemin popüler ismi Ulaş Tuna Aslantepe'nin başrol oyunculuğuyla dizi daha da merak konusu haline geldi. Peki ama Hayat Bugün neyi anlatıyor? Hayat Bugün dizisi orijinali hangi dizi ve hangi ülkeden uyarlandı? İşte detaylar...

Hayat Bugün hangi diziden uyarlama? Hayat Bugün konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Özellikle son dönemin popüler ismi Ulaş Tuna Aslantepe'nin başrol oyunculuğuyla dizi daha da merak konusu haline geldi. Peki ama Hayat Bugün neyi anlatıyor? Hayat Bugün dizisi orijinali hangi dizi ve hangi ülkeden uyarlandı? İşte detaylar...

Hayat Bugün hangi diziden uyarlama?

Hayat Bugün dizisi, NBCUniversal Formats ve Universal Television'un başarılı dizisi 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olarak izleyiciyle buluştu. Daha sonra ülkemizde Hayat Bugün ismiyle tekrar uyarlandı.

Hayat Bugün konusu

Başhekim Barış Güvener (Ulaş Tuna Astepe), İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi'nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul'da yaşayan herkese açacak!

Hayat Bugün diyebilmek, umutlanabilmek ve yeniden başlayabilmek için ise tek bir soru soracak; “Sizin için ne yapabilirim?”

Hayat Bugün oyuncu ve karakterleri

Ulaş Tuna Aslantepe - Başhekim Doçent Doktor Barış Güvener

Hazar Ergüçlü - Doçent Doktor Suzan Mayer

Tansel Öngel - Doçent Doktor Aras Erdem

Hande Doğan Demir - Doçent Doktor Derin Nalbantoğlu

Mert Denizmen - Profesör Doktor Andaç Sağlam

Şerif Erol - Profesör Doktor Ali Haydar Oruçov

Ayşe Lebriz Berkem - Başhekim Sekreteri Ebru Soykan

Olcay Yusufoğlu - Gizem Altay Süvener

Utku Ateş - Acil Sorumlu Hemşiresi Mert Biçer

Umay Anadolu Kaboğlu - Doktor Azra Sert

Hayat Bugün dizisi orijinali

Uyarlama olan Hayat Bugün dizisinin orijinali New Amsterdam.

Hayat Bugün nerede çekiliyor?

Dizide Hisarönü Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak geçen mekanın İstanbul Avrupa yakasında yer alan özel bir hastane olduğu söylentiler arasında yer alıyor. Hastanenin, eski İstanbul Ekol Hastanesi olabileceği düşünülüyor.

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