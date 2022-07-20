Avrupa Merkez Bankası faizi artırırsa dolar ve altın yükselir mi, düşer mi? ECB faizi yükseltirse altın, dolar, euro ne olur? ECB faiz kararı gram altın etkisi nasıl olur? sorusu şu sıralar pek çok yatırımcı tarafından sorulmaya başlandı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Temmuz ayında politika faizini artıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Faizlerin artması dünya piyasalarını olduğu gibi yurt içinde de yatırımcıları etkileyecek. Elinde dolar, euro ve altın olanlar Avrupa Merkez Bankası'nın muhtemel 25-50 baz puanlık faiz artışının kendilerine etkilerinin ne olacağını merak ediyor.

Avrupa Merkez Bankası faizi artırırsa dolar ve altın yükselir mi, düşer mi? ECB faizi yükseltirse altın, dolar, euro ne olur? ECB faiz kararı gram altın etkisi nasıl olur? FED'den sonra Avrupa Merkez Bankası ECB'nin de enflasyonla mücadele kapsamında faizleri artıracağı düşünülüyor. Uzun aradan sonra ilk defa faiz silahına sarılmayı planlayan Avrupa Merkez Bankası hedeflenen enflasyon oranlarına gerileyene kadar faizi silah olarak kullanmaya devam edecek.

Avrupa Merkez Bankası faizi artırırsa dolar ve altın yükselir mi, düşer mi?

Son aylarda euro/dolar paritesinde euro dolar karşısında değer kaybetmişti. 1 dolar ile 1 euronun eşit hale gelmesi yatırımcıları endişlendirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz artışa gideceğinin sinyallerini vermesi dünya piyasaları gibi yurt içinde yatırımcıları da etkileyecek. Avrupa Merkez Bankası ECB'nin muhtemel faiz artışı sonrası AB bölgesinde yatırımlar yavaşlayacaktır. Euro'nun piyasadan çekilmesi artar ve euro yabancı para birimlerine karşı değer kazanır. Bununla birlikte dolar ve altında da bir miktar yükseliş olabilir. Ancak piyasların faiz artışını önceden fiyatlamış olması faiz artışı sonrasında artışa neden olmayabilir.

ECB faiz artıracak mı?

Avrupa Merkez Bankası 9 Haziran 2022'de yapılan toplantısında faizleri sabit tutma kararı aldı. 2022'nin 4. toplantısında da faiz artırımı kararı çıkmadı mevduat faizini %-0,50'de, politika faizini de %0 seviyesinde sabit tuttu. Avrupa bölgesinde enflasyonun yüksek çıkması ve bunun sonucu olarak ECB faiz silahına sarılmaya karar verdi. ECB Başkanı Christine Lagarde, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda temmuz ayındaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceğini belirtirken; ihtiyaç olunması halinde 25 baz puandan daha güçlü bir faiz artırımı yapabileceğini vurgulamıştı.