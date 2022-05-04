FED dolar etkisi | FED faizi artırırsa ne olur? FED faiz artırırsa dolar yükselir mi düşer mi? Dolar, euro, gram altın düşer mi, yükselir mi? ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. FED ABD'deki ekonomik verilerin iyi gelmemesi ve enflasyonun rekor kırması üzerine geçtiğimiz aylarda faiz artırımına start vermişti. FED 2022 yılında faiz artışlarına devam etmesi beklenirken bu artışların dolara etkisinin nasıl olacağı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki FED faiz artırırsa dolar yükselir mi yoksa düşer mi? FED faiz yükseltirse dolar ve altın ne olur?

FED dolar etkisi | FED faizi artırırsa ne olur? FED faiz artırırsa dolar yükselir mi düşer mi? Dolar, euro, gram altın düşer mi, yükselir mi? ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. FED ABD'deki ekonomik verilerin iyi gelmemesi ve enflasyonun rekor kırması üzerine geçtiğimiz aylarda faiz artırımına start vermişti. FED 2022 yılında faiz artışlarına devam etmesi beklenirken bu artışların dolara etkisinin nasıl olacağı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki FED faiz artırırsa dolar yükselir mi yoksa düşer mi? FED faiz yükseltirse dolar ve altın ne olur?

ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararı dolar yatırımcıları tarafından merakla bekleniyor. FED Mart ayında uzun aradan sonra ilk kez faiz artışına gitme kararı almıştı. FED faizleri faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti. FED ülkede yükselen enflasyona karşı faiz silahını daha güçlü kullanmanın sinyalini vermişti. FED'in Mayıs ayında 50 baz puanlık bir faiz artışına gitmesi beklenirken dolar, euro ve altın yatırımcıları da faiz artışının yatırımlarına nasıl etki edeceğini araştırıyor.

FED faizi artırırsa ne olur?

FED faizi artırması dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. FED'den gelecek faiz artışları gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkileeybilir. FED'in faiz artışı ülkelerden döviz çıkışını hızlandırabilir. Ayrıca borsa, altın gibi pek çok yatırım araçlarında değişkenliğe neden olabilir.

FED faiz artırırsa dolar yükselir mi düşer mi?

Gelişmekte olan piyasalarda FED'in faiz artırımı doların yükselmesine neden olabilir. Ancak FED faizini daha önceden fiyatlayan piyasalarda kararın açıklanmasından sona belirgin bir artış olmayabilir. Ayrıca FED'in faiz artışı oranı da doların yükselip yükselmeyeceğini etkiler. Büyük faiz artışlarında dolardaki artış daha fazla olablir.

Dolar, euro, gram altın düşer mi, yükselir mi?

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımı doları derinden etkilyebilir. FED'in faizleri sınırlı alanda artırırsa dövizdeki değerlenme bir miktar dizginlenebilir. Faiz artırımında doların bir miktar yukarı çekilmesi beklenebilir. Fed beklenen faiz artışını açıklarsa altının gram ve ons fiyatı gerileyebilir. Altının ons fiyatında uzun süredir dalgalı bir seyir izleniyor. Altının güvenilir liman olarak görülmesine halen devam ediliyor.

FED dolar etkisi

FED'in faiz kararı doları yakından ilgilendiriyor. ABD para birmi dolar FED'in faiz karrına göre değeri artabilir. FED faizi artırırsa piyasadaki dolar miktarı çekilebilir ve bu da doların ve yurt içinde gram altının tükelmesine neden olabilir.

100 baz puan artış da masada

Merkezi ABD'de bulunan piyasa araştırma şirketi FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey, ABD ekonomisinin enflasyondan dolayı karşı karşıya kaldığı tehlikenin salgının başlangıcındaki risklere benzemediğini, Fed'in büyük oynamak zorunda olduğunu söyledi.

Rupkey, "Fed, mayıs ayı toplantısında, politika faizinde 75 baz puan artırıma gidebilir, 100 baz puanlık bir artış da sürpriz olmayacak" dedi.

Powell'ın süratle harekete geçilmesi gerektiğine dair ifadeler kullandığını belirten Rupkey, 100 baz puanlık artışın da dünyaya risklerin ne kadar farkında olunduğunu göstermenin yollarından bir tanesi olduğunu vurguladı.