FED faiz artırırsa dolar ne olur? FED faizi yükseltirse dolar düşer mi artar mı? Dolar, Euro, altın FED faiz kararı sonrası ne olur? soruları elinde doları olan ve dolar almayı düşünenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. ABD Merkez Bankası FED faiz artırımına Mart ayında başlamıştı. FED'in faiz artırımı kararı dünya piyasaları tarafından merakla bekleniyor. FED muhtemel faiz artırımı dolar ve euroya etkisi yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

FED faiz artırırsa dolar ne olur? FED faizi yükseltirse dolar düşer mi artar mı? Dolar, Euro, altın FED faiz kararı sonrası ne olur? soruları elinde doları olan ve dolar almayı düşünenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. ABD Merkez Bankası FED faiz artırımına Mart ayında başlamıştı. FED'in faiz artırımı kararı dünya piyasaları tarafından merakla bekleniyor. FED muhtemel faiz artırımı dolar ve euroya etkisi yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

ABD Merkez Bankası FED''in faiz kararı dünya piyasaları tarafından merakla bekleniyor. FED mart ayında politika faizini uzun aradan sonrailk defa artırmıştı. FED mart ayında politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. 2022 yılında faiz artırımına devam edeceği sinyalini veren FED'in kararı merakla beklenirken bu kararın dolar ve euroya etkisinin ne olacağı merak ediliyor.

FED faiz artırırsa dolar ne olur?

FED Mayıs ayında politika faizini 50 baz puan artırmak istiyor. FED'in faiz faiz kararı dünya borsalarını ve piyasaları etkileyebilir. FED'in kararı merakla bekleniren muhtemel faiz artışlarından dolar da etkilenebilir. FED'in faiz artırımı sinyali sonrası piyasar bunu fiyatlamış olabilir. Fazi artırımı sonrası bir artış olmasa da FED'in açıklamaları merakla beklenecektir.

FED faizi yükseltirse dolar düşer mi artar mı?

FED'in faiz artışı ile piyasada dolar bir miktar çekilebilir. Doların çekilmesi dünya piyasalarında doların değer kazanmasına neden olabilir. Merkezi ABD'de bulunan piyasa araştırma şirketi FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey, ABD ekonomisinin enflasyondan dolayı karşı karşıya kaldığı tehlikenin salgının başlangıcındaki risklere benzemediğini, Fed'in büyük oynamak zorunda olduğunu söyledi.

Dolar, Euro, altın FED faiz kararı sonrası ne olur?

FED'in faiz arttırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. Finans Uzmanı Murat Özsoy, faiz artırım ihtimalinin şu an piyasalarda fiyatlandığını söyledi. Özsoy, 50 bp'lık artış kararının duyurulmasından ziyade sonrasında yapılan basın toplantısında Fed Başkanı Powell'ın dünyanın merakla beklediği sorulara verdiği yanıtlara göre piyasaların yeniden şekillenebileceğini söylüyor. Özsoy, "Mayıs ayındaki toplantıda faiz artışının ötesinde asıl merak edilen başka konular var. Nedir diye baktığımızda karşımıza şunlar çıkıyor: Basın açıklama metninin içeriği ve Haziran ayı ile başlayacak yılın geri kalan sürecinde toplamda kaç baz puanlık bir artışının olacağının yanıtlarını alabilmek" diyor.

"Fed politikasının etkilerinin ne anlama geldiğini iyi anlamamız lazım" diyen Özsoy, "Genel itibariyle küresel piyasalarda merakla beklenen ve ülkemizin makro ekonomik gündemini de meşgul eden bu konu, şüphesiz tepeden tırnağa tüm ekonomik aktörleri etkileyecek. Ülke ekonomilerinden başlayarak büyük sanayi gruplarına kadar, oradan orta ve küçük boy işletmelerden, ücretli çalışanlara ve hanehalkına kadar uzanan bir zincirde aslında bu sıkı para politika seti her açıdan etkili olacak" ifadeleriyle Fed kararının önemini anlatıyor.

FED faiz artıracak mı?

Merkezi ABD'de bulunan piyasa araştırma şirketi FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey, "Fed, mayıs ayı toplantısında, politika faizinde 75 baz puan artırıma gidebilir, 100 baz puanlık bir artış da sürpriz olmayacak" dedi. Powell'ın süratle harekete geçilmesi gerektiğine dair ifadeler kullandığını belirten Rupkey, 100 baz puanlık artışın da dünyaya risklerin ne kadar farkında olunduğunu göstermenin yollarından bir tanesi olduğunu vurguladı.

NOT: Bu içerk yatırım tavsiyesi değildir ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez.