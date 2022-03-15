FED faiz yükseltirse altın yükselir mi? FED faiz arıtırsa gram altın ne olur? FED kararı altın düşer mi çıkar mı? FED altına etkisi

FED faiz yükseltirse altın yükselir mi? FED faiz arıtırsa gram altın ne olur? FED kararı altın düşer mi çıkar mı? sorusu elinde altın olan ve altına yatırım yapmak isteyen pek çok kişi tarafından sıkça soruluyor. ABD Merkez Bankası FED'in kritik faiz kararı yaklaştı. Ekonomistler faiz artırımının kaçınılmaz olduğu görüşünde. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra enerji piyasasında fiyatların yükselmesi ve ABD'den gelen enflasyon verilerinin pek de iç açıcı olmaması nedeniyle FED'in faiz artırımını açıklaması bekleniyor. Peki FED faizi artırırsa altına etkisi ne olur? Altın FED kararından sonra düşer mi, yükselir mi?

FED faiz yükseltirse altın yükselir mi? FED faiz arıtırsa gram altın ne olur? FED kararı altın düşer mi çıkar mı? sorusu elinde altın olan ve altına yatırım yapmak isteyen pek çok kişi tarafından sıkça soruluyor. ABD Merkez Bankası FED'in kritik faiz kararı yaklaştı. Ekonomistler faiz artırımının kaçınılmaz olduğu görüşünde. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra enerji piyasasında fiyatların yükselmesi ve ABD'den gelen enflasyon verilerinin pek de iç açıcı olmaması nedeniyle FED'in faiz artırımını açıklaması bekleniyor. Peki FED faizi artırırsa altına etkisi ne olur? Altın FED kararından sonra düşer mi, yükselir mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından ABD ve batılı ülkeler başta olmak üzere Rusya'ya peş peşe yaptırımları açıkladılar. Rus ekonomisi yaptırımlar karşısında ağır darbe alırken enerji piyasasında da fiyatlar tavan yaptı. Brent petrol ve doğalgaz fiyatları son bir kaç ayda katlanarak arttı. En büyük enerji tüketicileri arasında yer alan ABD'de Şubat ayı enflasyon rakamlarının pek iç açıcı çıkmaması da faiz artırımı sinyallerinin güçlenmesine neden oldu.

FED faiz yükseltirse altın yükselir mi?

FED'in faiz kararı dünya piyaslarını yakından ilgilendiriyor. ABD Merkez Bankası olası faiz artırımında piyasadan doların çekilişi bir miktar hızlanabilir. Durm böyle olunca yurt içine doların fiyatının bir miktar yükselmesi gram altının fiyatının artmasına da neden olabilir.

FED faiz arıtırsa gram altın ne olur?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş FED'in olası faiz artırımının altına etkisini ise şöyle değerlendirdi: "Fed'in faiz artırım sürecinde ister istemez emtia fiyatlarında kısa vadeli satışlar olacaktır. Gram altına baktığımız zaman dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir. Gram altın şubat ayı içerisinde düşüş trendine devam edebilir."

FED kararı altın düşer mi çıkar mı?

Ekonomist İslam Memiş TGRT Haber'de dolar, altın ve gümüş için uyarılarda bulundu. Memiş açıklamasında şunları söyledi: “Altınının ve doların teknik olarak düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim. Daha ucuz maliyetlerden alım yapabilirsiniz. Gram altın 900 TL üstü, ons altın 1900 dolar üstü yüksek maliyettir. Altında kademeli düşüşler olabilir. Gram altında aşağı yönde 920 TL seviyesi destek seviyesidir, ons altında bu seviye 1.960 dolardır. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar önemli.”

FED faiz artırısa gram altın ve Ons altın fiaytları yükselir mi?

FED'in faiz kararı dünya piyasalarını derinden etkileyebilir. Ayrıca ealtın, gümüş ve değerli madenler gibi pek çok emtia da FED'in faiz kararından etkilenebilir. Finans piyasaları araştırma şirketi Zeal LLC'nin kurucusu Adam Hamilton'dan altın ve FED'in faiz kararına ilişkin kritik bir analiz geldi. Adam Hamilton açıklamasında "Altın 1971'den bu yana 12 faiz artışı döngüsünün 6'sından güçlenerek çıktı. Faiz artışı borsalardan çıkış tetikleyerek altını destekleyebilir" dedi.