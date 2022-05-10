DenizBank çeyiz hesabı nasıl açılır? Deniz Bank çeyiz hesabı açma şartları nelerdir? DenizBank çeyiz hesabı faiz oranı ne kadar?

DenizBank çeyiz hesabı nasıl açılır? Birikim yapan gençlere devlet desteği devam ediyor. Yıllardır binlerce genç devlet desteği ile çeyizlerini diziyor. Denizbank da çeyiz hesabı destekleri veren bankalar arasında yer alıyor. Peki ama Deniz Bank çeyiz hesabı açma şartları nelerdir? DenizBank çeyiz hesabı faiz oranı ne kadar? İşte merak edilen Denizbank çeyiz hesabı detayları...

Birikim yapan gençlere devlet desteği devam ediyor. Yıllardır binlerce genç devlet desteği ile çeyizlerini diziyor. Denizbank da çeyiz hesabı destekleri veren bankalar arasında yer alıyor. Peki ama Deniz Bank çeyiz hesabı açma şartları nelerdir? DenizBank çeyiz hesabı faiz oranı ne kadar? İşte merak edilen Denizbank çeyiz hesabı detayları...

DenizBank çeyiz hesabı açma şartları nelerdir?

DenizBank Çeyiz Hesap açtırarak ilave devlet katkısı ile çeyiz hesabı desteği alabilir ve geleceğinize kolayca yatırım yapabilirsiniz. Çeyiz Hesap özellikleri şu şekildedir;

24 yaşın altındaysanız kendiniz veya veli/vasi ilişkisi içinde olduğunuz çocuğunuz için Çeyiz Hesap açtırabilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için hesap sahibi T.C. vatandaşı olması gerekir.

Çeyiz hesabını yalnızca Türk Lirası cinsinden açabilirsiniz. Birden fazla çeyiz hesap veya ortak hesaba çeyiz hesap açamazsınız.

Çeyiz hesabınız 3 yıl vade ile açılır ve aksi yönde bir talimatınız yoksa vade sonlarında otomatik olarak yenilenir.

Talimatınız doğrultusunda vadesiz mevduat hesabınızdan ya da DenizBank kredi kartınızdan Çeyiz Hesap düzenli ödeme talimatı verebilirsiniz.

Düzenli ödeme talimatlarınızı ister aylık, ister üç aylık olacak şekilde verebilirsiniz.

Aylık düzenli ödeme seçerseniz, 282.83 TL - 2.828,34 TL arasında, üç aylık düzenli ödeme seçerseniz ise 848.50 TL - 8.485,06 TL arasında düzenli ödeme yapabilirsiniz.

Dilerseniz hesap açılış sırasında düzenli ödeme tutarınızla 42.425,20 TL arasında bir başlangıç tutarı ile hesabınızı açabilirsiniz.

Çeyiz hesabınızın ilgili yıla ait birikmiş faiz tutarı, hesabınızın yıl dönümlerinde anaparanıza ilave edilir.

Düzenli ödeme tutarının tahsil edilemediği durumlarda, minimum düzenli ödeme tutarından düşük olmamak kaydıyla kısmi tahsilat yapılır. Kısmi tahsilat şeklinde yapılan ödemeler de “düzenli ödeme” olarak dikkate alınır.

Takip eden bir yıllık dönem başlarında belirlenen yeni avantajlı faiz oranı üzerinden faiz işlemeye devam eder. DenizBank, takip eden yılların faiz oranlarının, dört büyük özel bankanın 365 gün vadeli mevduat için ilan ettiği en yüksek faiz oranları ortalamasının TL'de %0.50 üzerinde olmasını taahhüt eder.

Çeyiz hesaplara üst üste dört ay ödeme yapılmaz ise, bu hesaplar birikim özelliğini kaybedeceğinden, biriken hesaplardaki mevduat bakiyeleri vadesiz hesaplara aktarılmak suretiyle, biriken hesaplar kapatılır.

Çeyiz Hesabına minimum 3 yıl boyunca kurallara uygun olarak birikim yapmış ve aynı zamanda 27 yaşını doldurmadan ilk evliliği yapmış müşterilerimiz devlet katkısından yararlanabilir.

Bunlarla birlikte hesabınızın Çeyiz Hesap olarak devam etmesi için aşağıdaki koşulları da sağlamalısınız. Aylık düzenli ödeme yapıyorsanız yılda üç kereden, üç ayda bir düzenli ödeme yapıyorsanız yılda bir kereden fazla düzenli ödemenin aksatılmaması Bir yılda iki kereden fazla para çekim işlemi yapılmaması Para çekim işleminde hesapta kalan bakiyenin, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken minimum tutarların toplamından az olmaması



Devlet katkısı hesaplamasında evlilik tarihinizdeki anapara birikimi esas alınacaktır.

Hesabınıza tahakkuk eden faizler devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmeyecektir

Devlet katkısı ödemesi evlilik tarihinizdeki birikim tutarının %25'ini ve azami 16.394,72 TL'yi geçmeyecektir.

Ödenecek devlet katkısı oranı ve maksimum tutarı aşağıdaki şekildedir.

DenizBank faiz oranı ne kadar?

DenizBank faiz oranları yüzde 15,50'dir.