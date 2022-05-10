Şekerbank çeyiz hesabı nasıl açılır? Şekerbank çeyiz hesabı açma şartları nelerdir? Şekerbank çeyiz hesabı faiz oranı ne kadar?

Şekerbank çeyiz hesabı nasıl açılır? Çeyiz hesabı ile devlet binlerce gence yıllardır destek vermeye devam ediyor. Birikim yapan, ilk evliliği olan kız ve erkeklerin önü açılıyor. Peki ama çeyiz hesabını Şekerbank üzerinden nasıl açarız? Şekerbank çeyiz hesabı açma şartları nelerdir? Şekerbank çeyiz hesabı faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

Çeyiz hesabı ile devlet binlerce gence yıllardır destek vermeye devam ediyor. Birikim yapan, ilk evliliği olan kız ve erkeklerin önü açılıyor. Peki ama çeyiz hesabını Şekerbank üzerinden nasıl açarız? Şekerbank çeyiz hesabı açma şartları nelerdir? Şekerbank çeyiz hesabı faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

Şekerbank çeyiz hesabını kimler açabilir?

- TC vatandaşıysanız,

- Daha önce hiç evlenmemiş ve 18 yaşından büyük ve 24 yaşını doldurmadıysanız kendi adınıza,

- 18 yaşın altındaki küçükler için veli / vasi aracılığı ile Şekerbank Çeyiz Hesabı açabilirsiniz.

Şekerbank çeyiz hesabı ödeme şartları nelerdir?

• Sadece TL cinsinden, tercihinize göre 3, 4 veya 5 yıl vadeli Çeyiz Hesabı açabilirsiniz.

• Düzenli ödemelerinizi aylık veya 3 aylık olarak seçebilirsiniz.

• Düzenli ödemelerinizi vadesiz mevduat hesabınızdan ya da Şekerbank kredi kartınızdan verebilirsiniz.

• Vadesiz mevduat hesabınızın bakiyesi yeterli olmadığı durumlarda; ödemelerinizin kredili mevduat hesabından karşılanabilmesi için talimat verebilirsiniz.

• Çeyiz Hesabı'nın faiz oranı değişken olup, hesabınıza yılda bir kez faiz tahakkuk ettirilir. İlgili yıla ait birikmiş faiz tutarı hesabınız yıl dönümünde anaparanıza ilave edilir.

• Vadesinden önce hesabınızı kapatmanız halinde herhangi bir faiz ödemesi yapılmaz.

• 12 aylık dönemler içerisinde hesabınızdan vade bozulmadan en fazla 2 defa para çekebilirsiniz.

Şekerbank çeyiz hesabına en az ne kadar yatırmalıyız?

Şekerbank çeyiz hesabı devlet desteği nasıl hesaplanır?

•27 yaşını doldurmadan ilk evliliğinizi yapmış olmanız,

•Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca Çeyiz Hesabı'na düzenli ödeme yapmanız,

•Çekim hakkı ve düzenli ödemenin aksatmamanız,

•Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğu olduğuna dair 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44. maddesi gereğince İlçe Nüfus Müdürlükleri'nden alacağı belge ile Bankamıza başvurmanız gerekmektedir.

•Birikim süresi ve tutarına göre; aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda Devlet Katkısı almaya hak kazanırsınız.

Şekerbank faiz oranı ne kadar?

Şekerbank Çeyiz Hesabı Faiz Oranı : 11.50 'dir.