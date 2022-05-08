Çeyiz hesabı şartları nelerdir? Çeyiz hesabı devlet desteği ne kadar? Çeyiz hesabı kaç yaşında başlar?

Çeyiz hesabı şartları nelerdir? Devletin birikim yapan gençlere yönelik yardımları var. Özellikle evlenecek olan gençlere düğün için katkıda bulunuyor. Çeyiz hesabı devlet desteği ne kadar? Çeyiz hesabı kaç yaşında başlar? İşte detaylar...

Devletin birikim yapan gençlere yönelik yardımları var. Özellikle evlenecek olan gençlere düğün için katkıda bulunuyor. Çeyiz hesabı devlet desteği ne kadar? Çeyiz hesabı kaç yaşında başlar? İşte detaylar...

Çeyiz hesabı şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının faizsiz ya da düşük faizli evlilik kredisi veya ihtiyacı olanlara evlilik yardımı gibi bir uygulaması bulunmamaktadır.

Ancak, kamuoyunda Çeyiz Hesabı olarak bilinen “Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik” 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 2. maddesi kapsamında hazırlanmış, 16.12.2015 tarihli ve 29564 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır. 18.04.2016 tarihi itibariyle bankalar ilk başvuruları almaya başlamıştır. Katılımcının Devlet katkısına hak kazanması için;

Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girmesi,

Yurtiçi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açması (18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.)

Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması,

27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması gerekir.

Çeyiz hesabı devlet desteği ne kadar?

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet katkısı ödemesi evlilik tarihindeki birikim tutarının yüzde 20'sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemez.

Katılımcı çeyiz hesabın açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar 15.000 Türk Lirasını geçemez.

Devlet katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 10'udur. Ancak, ödenecek tutar 4.000 Türk Lirasını geçemez. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15'idir. Ancak, ödenecek tutar 4.500 Türk Lirasını geçemez. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 5.000 Türk Lirasını geçemez.



Belirtilen tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Çeyiz hesabı kaç yaşında başlar?

27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvuranlar devlet katkılı Çeyiz Hesabı'ndan yararlanabilecektir. Çeyiz Hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından açılabilmektedir.