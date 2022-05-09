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TIMETURK / YAŞAM / Halkbank çeyiz hesabı açma koşulları nelerdir? Halkbank devlet katkısı nasıl hesaplanır? Halkbank çeyiz hesabı ödeme planı

Halkbank çeyiz hesabı açma koşulları nelerdir? Halkbank devlet katkısı nasıl hesaplanır? Halkbank çeyiz hesabı ödeme planı

Halkbank çeyiz hesabı açma koşulları nelerdir? Çeyiz hesabı açmak isteyen gençler, katkı payının ve ödeme planlarının detaylarını merak ediyor. Halkbank çeyiz hesabına ilişkin detaylar haberin içeriğinde yer alıyor. Halkbank devlet katkısı nasıl hesaplanır? Halkbank çeyiz hesabı ödeme planı...

10 Saat Önce
2022-05-09 20:00:34
Halkbank çeyiz hesabı açma koşulları nelerdir? Halkbank devlet katkısı nasıl hesaplanır? Halkbank çeyiz hesabı ödeme planı

Çeyiz hesabı açmak isteyen gençler, katkı payının ve ödeme planlarının detaylarını merak ediyor. Halkbank çeyiz hesabına ilişkin detaylar haberin içeriğinde yer alıyor. Halkbank devlet katkısı nasıl hesaplanır? Halkbank çeyiz hesabı ödeme planı...

Halkbank çeyiz hesabı açma koşulları nelerdir?

Evlenmek isteyenlere; asgari 3 yıl birikim yaparak en geç 27 yaşına kadar ilk evliliklerini yapmaları koşulu ile devlet katkısına hak kazanmasına imkân veren tasarruf mevduat hesabıdır.

  • T.C. vatandaşları ve Mavi Kart sahibi vatandaşlar Çeyiz Hesabı açabilir.
  • Yurt içi şubelerimizde, TL cinsinden açılabilir.
  • Bir kişi adına sadece tek bir Çeyiz Hesabı açılabilir.
  • 18 yaşın altındaki kişiler veli/yasal vasi aracılığı ile Çeyiz Hesabı açabilir.
  • 18 yaşın üzerinde ve 24 yaşını doldurmamış kişiler kendi adında Çeyiz Hesabı açabilir.
  • Aylık veya 3 aylık ödeme planına göre düzenli ödeme yapılabilir.
  • Her 1 yıllık dönem içinde, aylık ödeme planında 3 defa, üç aylık ödeme planında 1 defa ödeme yapmama hakkı bulunmaktadır. Aksi durumda Çeyiz Hesabı için devlet katkısı alınamaz.
  • Asgari ödeme tutarların hesapta kalması koşulu ile faiz kaybı olmaksızın yılda 2 defa hesaptan para çekilebilir.

Halkbank çeyiz hesabı ödeme planı

halkbank çeyiz hesabı

Halkbank çeyiz hesabı katkı payı alma şartları nelerdir?

  • Asgari 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapılması
  • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğin yapılması
  • Evlilik tarihinden sonraki 6 ay içinde gerekli belgelerle birlikte hesabın bulunduğu Halkbank Şubesi'ne başvurulması gereklidir.

Halkbank devlet katkısı nasıl hesaplanır?

  • Devlet katkısı, evlilik tarihinde hesaptaki anapara ve banka getirisi toplam tutarları üzerinden hesaplanır.
  • Birikim süresine göre belirlenen oranlar ile azami tutarı aşmayacak şekilde hesaplanır.

devlet katkı payı

Halkbank çeyiz hesabı nasıl açılır?

Halkbank şubesinin veznelerinden yardım alarak Halkbank çeyiz hesabı açabilirsiniz.

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