Çeyiz hesabı için devlet ne kadar destek veriyor? Çeyiz hesabında ne kadar katkı payı veriliyor?

Çeyiz hesabı için devlet ne kadar destek veriyor? İlk kez evlenecek olan gençlere verilen çeyiz desteğinin detayları merak ediliyor. Çeyiz hesabında ne kadar katkı payı veriliyor? İşte detaylar...

İlk kez evlenecek olan gençlere verilen çeyiz desteğinin detayları merak ediliyor. Çeyiz hesabında ne kadar katkı payı veriliyor? İşte detaylar...

Çeyiz hesabı için devlet ne kadar destek veriyor?

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet katkısı ödemesi evlilik tarihindeki birikim tutarının yüzde 20'sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemez.

Katılımcı çeyiz hesabın açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar 15.000 Türk Lirasını geçemez.

Devlet katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 10'udur. Ancak, ödenecek tutar 4.000 Türk Lirasını geçemez. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15'idir. Ancak, ödenecek tutar 4.500 Türk Lirasını geçemez. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 5.000 Türk Lirasını geçemez.



Belirtilen tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Çeyiz hesabına düzenli para yatırılmazsa ne olur?

Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla; üç aylık ödeme planını seçmesi halinde ise bir dönem (12 ay) içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz.

Her dönem içinde 2 defa çekim hakkı bulunmaktadır. Ancak çekim hakkını kullanmak isteyen katılımcı o güne kadar yatırılması gereken asgari tutarı hesabında bulundurmalıdır. Yoksa sistemden çıkmış olur, Devlet katkısından faydalanamaz.

Çeyiz hesabı faizsiz açılabilir mi?

Çeyiz Hesabı faizsiz olarak da açılabilmektedir. Hesaba herhangi bir faiz tahakkuku gerçekleşmeyecek yalnızca yapmış olduğunuz birikim tutarı üzerinden devlet katkısı hesaplanacaktır.