Vakıfbank çeyiz hesabı nasıl açılır? Vakıfbank birden fazla çeyiz hesabı açılabilir mi? Vakıfbank çeyiz hesabı faiz oranı ne kadar?

Birikim yaparak evlenecek çiftlere devlet destek veriyor. Özellikle 3 yıl kadar düzenli ödeme yapan gençlere, yatırdıkları paranın yüzde 20'si kadar ödeme yapıyor. Tabi bu durumda bankalarda uygulanan faiz oranları da merak konusu oluyor. Faiz oranları dışında da bankalardan çeyiz hesabı açabilirsiniz. Peki ama Vakıfbank'ta çeyiz hesabı nasıl açılır? Vakıfbank birden fazla çeyiz hesabı açılabilir mi? Vakıfbank çeyiz hesabı faiz oranı ne kadar? İşte yanıtı...

Birikim yaparak evlenecek çiftlere devlet destek veriyor. Özellikle 3 yıl kadar düzenli ödeme yapan gençlere, yatırdıkları paranın yüzde 20'si kadar ödeme yapıyor. Tabi bu durumda bankalarda uygulanan faiz oranları da merak konusu oluyor. Faiz oranları dışında da bankalardan çeyiz hesabı açabilirsiniz. Peki ama Vakıfbank'ta çeyiz hesabı nasıl açılır? Vakıfbank birden fazla çeyiz hesabı açılabilir mi? Vakıfbank çeyiz hesabı faiz oranı ne kadar? İşte yanıtı...

Vakıfbank çeyiz hesabı nasıl açılır?

Vakıfbank çeyiz hesabı açmak isteyen kişinin en yakın Vakıfbank şubesine müracaat etmesi gerekmektedir.

27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması, Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44. Maddesi gereğince İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alacağı belge ile bankamıza müracaat etmesi gerekmektedir.

Vakıfbank'ta kimler çeyiz hesabı açabilir?

Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir.

18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir.

18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz.

Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir.

Vakıfbank'ta birden fazla çeyiz hesabı açılabilir mi?

Katılımcı birden fazla Çeyiz Hesabı açtıramaz. Çeyiz Hesabı bankalar arasında taşınamaz.

Müşterinin bankada veya farklı bankalarda birden fazla hesap açması durumunda bu hesaplar birleştirilemez.

Vakıfbank çeyiz hesabı ödeme koşulları nelerdir?

Katılımcı Çeyiz Hesabı'nın açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Çeyiz Hesabına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar 42.425,20 TL'yi* geçemez.

Müşteri tarafından hesaba düzenli olarak aylık ya da 3 aylık dönemlerde yatırılacak tutarlar kasadan, vadesiz mevduat hesabından, vadesiz mevduat hesabında yeterli bakiye olmaması durumunda talimatının bulunması halinde sırasıyla havuz hesabından sonra kredili mevduat hesabından, düzenli ödeme talimatı bulunmaması durumunda ise limitler dahilinde kalınmak şartı ile herhangi bir kanaldan yatırılabilecektir.

Düzenli ödeme periyodu olan aylık veya 3 aylık ödeme tercihi her 12 aylık dönem başında değiştirilebilecektir.

Düzenli aylık ödemelere* ilişkin alt sınır 282,83 TL, üst sınır 2.828,34 TL'dir. Ödemelerin üç aylık ödeme planına* göre yapılması durumunda 3 ayda bir yapılacak ödeme tutarı asgari 848,50 TL ve azami 8.485,06 TL'dir. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar dahilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilir.

Düzenli ödemeler ilgili ay veya 3 aylık periyodun içerisinde yapılabilir.

Sözleşme dahilinde yapılan ödemeler toplamı alt sınıra ulaştığında katılımcı ilgili ay veya 3 aylık dönem için düzenli ödemesini tamamlamış sayılır.

Vakıfbank çeyiz hesabından kaç kez para çekilebilir?

Çeyiz Hesabı'ndan 1 dönem içerisinde en fazla iki kez para çekilebilmektedir. Çekim hakkının kullanılması halinde Çeyiz Hesabı'nda kalan bakiyenin, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekmektedir.

Devlet katkı oranı ne kadardır?

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim tutarı esas alınır.

36 aydan daha az bir süre ile birikim yapılması halinde devlet katkısı ödenmez.

36-47 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 20 ile çarpılır; ödenecek tutar 11.840,63 TL'yi geçemez.*

48-59 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 22 ile çarpılır; ödenecek tutar 13.662,26 TL'yi geçemez.*

60 ay ve üzeri için hesaptaki birikim tutarı yüzde 25 ile çarpılır; ödenecek tutar 16.394,72 TL'yi geçemez.*

Devlet katkısı ödemesi yapıldıktan veya devlet katkısı hakkının kaybedilmesinden sonra hesap “Çeyiz Hesabı” statüsünden çıkartılır, müşteri talimatı olmadığı sürece devlet katkısı olmadan açık kalmaya devam eder.

Vakıfbank çeyiz hesabı faiz oranı ne kadar?

Vakıfbank Çeyiz Hesabı brüt faiz oranı % 12.00'dir.