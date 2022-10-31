Black Friday (Kara Cuma) indirim 2022 | Muhteşem-Efsane Cuma Zara, Trendyol, Amazon, Hepsiburada başladı mı? Yüzde 60'a varan büyük indirimlerle alışveriş tutkunlarını cezbeden Black Friday (Kara Cuma) indirim günleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tekstil ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar on binlerce üründe görülmemiş indirim fırsatları tüketicilere sunuluyor. Black Friday-Kara Cuma-Muhteşem Cuma gibi isimlerle anılan indirim günleri en çok da Zara, Trendyol, Amazon, Hepsiburada için bekleniyor. İşte 2022 Kara Cuma indirim günlerine dair detaylar...

Her yıl alışveriş rekorları kırıldığı mağazalarda ve online alışveriş platformunda büyük yığılmaların olduğu Black Friday (Kara Cuma) 2022 yılındad da merakla bekleniyor. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle alışveriş yapmaktan korkan vatandaşlar yüzde 60-70 oranında indirimli ürünleri almak için Kara Cuma'yı bekliyor. Markalar depolarındaki ürünleri satıp yeni ürünleri depolarına kazandırmak için büyük indirimlerle ürün satışına başlayacak. Peki Black Friday (Kara Cuma) indirim günleri 2022'de ne zaman başlayacak. Zara, Trendyol, Amazon, Hepsiburada Muhteşem-Efsane Cuma indirimleri başladı mı?

Black Friday (Kara Cuma) indirim 2022

ABD ve Avrupa'da Black Friday (Kara Cuma) olarak adlandırılan indirim haftası ülkemizde muhteşem Cuma ve Efsane Cuma olarak da biliniyor. Ülkemizde İndirim günler Kasım ayının girmesiyle online alışveriş platformlarında başlayacak. Mağazalarda geçerli olacak gerçek Black Friday (Kara Cuma) indirimi ise 25 Kasım Cuma günü başlaycak. Online alışverişlerde ise bu süre bir kaç gün önce başlaycak. Takip edilen marka ve ürünü indirimde almak için Kara Cuma indirim günleri sabırsızlıkla bekleniyor.

Muhteşem-Efsane Cuma Zara, Trendyol, Amazon, Hepsiburada başladı mı?

Kara Cuma indirimlerinde alışveriş tutkunları ağırlıklı olarak online alışveriş sitelerine yöneliyor. Ancak İspanyol moda devi Zara mağazasına da akın edenlerin sayısı bir hayli fazla. Zara'da Black Friday (Kara Cuma) indirim günlerinin 25 Kasım'da başlaması bekleniyor. Ancak Trendyol, Amazon, Hepsiburada indirim günleri farklı zamanlarda başlayabiliyor. Alışveriş platformları Kasım ayını komple indirim kampanyaları ile doldurabiliyor.

Kara Cuma-Black Friday ne zaman başlayacak?

Ülkemizde Black Friday (Kara Cuma) başlangıcı net değildi. Mağazalar genel olarak Kasım ayı içinde indirim kampanyalarına başlar. Ancak gelenekselleşen Kara Cuma indiri günleri Kasım ayının son haftası içinde olur. Mağazalar ve online satış platformlarında bu zaman farklılık gösterebilir.

Kara Cuma nedir?

Kara Cuma indirimli alışveriş günleri olarak tanımlanabilir. Black Friday olarak adlandırılan gün ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günün denk gelir. Kara Cuma günü 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.