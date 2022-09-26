Alışveriş tutkunlarının gözü kulağı 2022 yılında yapılacak olan Kara Cuma (Black Friday) indirimlerinde. Yüzde 60-70 oranında indirimli ürün almak isteyenler 2022 Kara Cuma (Black Friday) ne zaman? Kara cuma indirimi ne zaman başlıyor? Zara, Bershka, Pull and Bear Kara Cuma indirimi 2022 başladı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 Kara Cuma indirimlerinin başlayacağı gün ve tarih aralığı...

Alışveriş tutkunlarının gözü kulağı 2022 yılında yapılacak olan Kara Cuma (Black Friday) indirimlerinde. Yüzde 60-70 oranında indirimli ürün almak isteyenler 2022 Kara Cuma (Black Friday) ne zaman? Kara cuma indirimi ne zaman başlıyor? Zara, Bershka, Pull and Bear Kara Cuma indirimi 2022 başladı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 Kara Cuma indirimlerinin başlayacağı gün ve tarih aralığı...

Alışveriş yapmak isteyenler 2022 yılının indirim çılgınlığı için Kara Cuma (Black Friday) indirimlerini sabırsızlıkla bekliyor. Kara Cuma indirim günleri ile pek çok ürün gerçek anlamda indirime giriyor. 2022 yılında stokları eriterek yeni ürünleri depolarına kazandırmak isteyen markalar Kara Cuma indirimi ile hem müşteri çekmek istiyor hem de stoklarını boşaltmak istiyor. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlar bu sene her zamankinden daha çok (Black Friday) indirimlerini bekliyor. Bir montun ezonluk fiyatı ortalama 500 TL ile 800 TL arasında değişirken Kara Cuma indirimi ile aynı montu 200-400 TL indirimle almak oldukça mümkün.

2022 Kara Cuma (Black Friday) ne zaman?

2022 yılında pek çok firma internet ve online alışverişinde Kara Cuma (Black Friday) indirimleri uyguluyor. Normal şartlarda 2022 yılında Kara Cuma 25 Kasım Cuma günü başlıyor. Ancak online ve internet alışverişlerinde Kara Cuma (Black Friday) indirimleri 1 hafta erken başlayabiliyor. Takip ettikleri markalardan indirimli ürün almak isteyenler markaların (Black Friday) indirim günleri duyurularını yakından takip etmesinde fayda var. Kara Cuma (Black Friday) indirimleri mağazalarda ise 25 Kasım'da başlıyor. Ancak bazı online alışveriş siteleri ve bazı markalar Kara Cuma (Black Friday) indirimlerine Kasım ayının başında başlayabiliyor.

Kara cuma indirimi ne zaman başlıyor?

Kara Cuma indirim günleri 2022 yılında 25 Kasım Cuma günü başlıyor. Pek çok marka 25 Kasım'da ürünlerini yüzde 60-70 oranında indirimlerle mülşterilerine sunuyor. Kara cuma indirimine bazı markalar Kasım ayının başında da başlayabiliyor. Kasım ayı ile birlikte ülkemizde indirim günleri başlamış oluyor. Markalar kendi indirim günlerini de Kasım ayında müşterilerine sunuyor.

Zara, Bershka, Pull and Bear Kara Cuma indirimi 2022

2022 Kara Cuma (Black Friday) ndirimlerinde en çok Zara, Bershka, Pull and Bear ve Oysho markalarında yapılacak olan indirimler merakla bekleniyor. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle Zara markalarında son zamanlarda fiyatlar katlanarak arttı. Zara'dan alışveriş yapmak isteyenler "Zara, Bershka, Pull and Bear Kara Cuma indirimi ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Kara Cuma indirimleri ile Zara markalarına yüzde 60'a varan indirimler yapılıyor.

Zara markası yılın belli zamanlarında indirime girerek müşterilerini sevindiriyor. Dünyanın önde gelen tekstil ve giyim markalarından olan Zara başta olmak üzere H&M, Oysho, Pull and Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius gibi markalarda yüzde 60'a kadar indirim yapılıyor. İndirimler ve duyurular için ZARA'nın internet sitesini yakından takip edebilirsiniz. Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Zara ve Zara Home gibi İnditex grubu markaların 2022 Kara Cuma indirimleri 25 Kasım'da başlıyor. Mobil ve online alışverişte ise indirim günleri daha erken başlıyor.

Kara Cuma nedir?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir.[1] Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.