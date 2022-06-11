0.99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? 0.99 ve 0.89 faizli konut (ev) kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ev almak isteyenlere düşük faizli kredi müjdesi gelmişti. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan vatandaşlara 0.99 ve 0.89 seçenekleriyle konut kredisi çekme imkanı tanınacağını açıkladı. Ev almak isteyenler kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı?

0.99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? 0.99 ve 0.89 faizli konut (ev) kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ev almak isteyenlere düşük faizli kredi müjdesi gelmişti. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan vatandaşlara 0.99 ve 0.89 seçenekleriyle konut kredisi çekme imkanı tanınacağını açıkladı. Ev almak isteyenler kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine Toplantısı'nda konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara düşük faizli kredi müjdesi vermişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından fırsatçılar da konut fiyatlarını bir günde yüzde 15'e varan artışlar yaptı. Ev fiyatlarının artmasından korkan ve bir an önce kredi çekip ev almak isteyen vatandaşlar düşük faizli kredi başvurularının başlayıp başlamadığını araştırıyor.

0.99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı?

Konut kredisi çekmek isteyenlere 0.99 ve 0.89 faiz oranların ile konut kredisi verilecek. Şartları taşımaları halinde vatandaşlar çekecekleri düşük faizli kredi ile on binlerce lira daha az ödeyecek. 0.99 faizli konut kredisi başvuruları henüz başlamadı. Bankaların kredi ile ilgili finanasman çalışmaları devam ediyor. Çalışma tamamlandıktan sonra 0.99 faizli kredilerle ilgili duyuru kamuoyuna yapılacak.

0.99 ve 0.89 faizli konut (ev) kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

0.99 ve 0.89 faizli konut kredilerine ilgi oldukça fazla. Vatandaşlar düşük faizli kredi ile ev sahibi olmanın hayalini kuruyor. Bankacılık piyasasında en uygun kredi 1.20 oranında. 0.99 ve 0.89 faizleri ile kredi çeken vatandaşlar 700 bin TL'lik bir krediye on binlerce lira daha az ödeme yapacak. 0.99 ve 0.89 faizli konut (ev) kredisi başvurularının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

0.99 ve 0.89 faizli konut kredisini kimler çekebilir?

İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

0.99 faizli konut kredisi kimlere verilir?

* İlk evim konut finansman desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek..

* Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

* 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.

* Bu paketten yalnızca bir kez yararlanılabilecek.

0.89 faizli konut kredisi kimlere verilir?

* Genişletilmiş Konut Finansman Desteği, 2 milyon lira değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

* Bu destekten 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilecek.

* Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı yerde ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

* 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar ise bu hesaplamaya dahil edilmeyecek.

* Başvuru sahiplerinin, konut değerinin yüzde 50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya, DTH (döviz tevdiat hesabı)/altın hesaplarına aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapabilecek.