0.99 faizli konut kredisi başvurusu | Düşük faizli ev kredisi başvuruları başladı mı? 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi kimlere verilir hangi bankalar verecek? konut sahibi olmak isteyenler ev fiyatların artması ve kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle ev almayı erteliyordu. Yeni yapılan düzenleme ile ev almak isteyenlere 0,99 ve 0,89 faiz oranları ile konut kredisi verileceği açıklandı. Konut fiyatları yükselişe geçmeden bir an önce ev almak isteyenler düşük faizli konut kredisi başvurularının başlamasını bekliyor. Peki 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı?

0.99 faizli konut kredisi başvurusu | Düşük faizli ev kredisi başvuruları başladı mı? 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi kimlere verilir hangi bankalar verecek? konut sahibi olmak isteyenler ev fiyatların artması ve kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle ev almayı erteliyordu. Yeni yapılan düzenleme ile ev almak isteyenlere 0,99 ve 0,89 faiz oranları ile konut kredisi verileceği açıklandı. Konut fiyatları yükselişe geçmeden bir an önce ev almak isteyenler düşük faizli konut kredisi başvurularının başlamasını bekliyor. Peki 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı?

Milyonlarca kişi ev almak için bekliyor. Ancak ev fiyatları son yıllarda artan maliyet ve yüksek enflasyon nedeniyle adeta uçuşa geçti. İstanbul'da 1 milyon liradan ucuz ev kalmazken vatandaşların ev almak için kredi çekmekten başka çaresi kalmadı. Konut kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle bankadan kredi çekemeyenlere geçtiğimiz günlede düşük faiz oranlı kredi müjdesi gelmişti. "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" seçenekleri ile ev almak isteyenlere 0,89 ve 0,99 faiz oranlarından konut kredisi verilmesine olanak tanındı.

0.99 faizli konut kredisi başvurusu

Düşük faizli konut kredisi başvurularının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Kamu bankaları öncülüğünde yapılacak olan bu kampanyaya isterlerse özel bankalar da katılabilecek. Bankalardan yapılacak olan duyuru ile 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi başvuruları başlaycak.

Düşük faizli ev kredisi başvuruları başladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek konutta düşük faizli kredi verileceğini dduyurdu. Bu açıklamanın ardından bazı fırsatçılar konut fiyatlarında aynı gün artışa geçti. Ev fiyatlarının artmasından endişe eden vatandaşklar kredi çekerek ev almanın hayalini kuruyor. Düşük faizli konut kredisi başvuruları henüz başlamadı. Bankaların finansman görüşmeleri tamamlandığı zaman başvurular alınmaya başlanacak.

0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi kimlere verilir hangi bankalar verecek?

Düşük faizli konut kredisinin devlet bankaları tarafından verileceği tahmin ediliyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi başvurusu yapılabilecek.

0,99 faizli konut kredisi kimlere verilir?

"İlk evim konut finansman desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır. 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek. Vatandaşlarımız, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek."

0,89 faizli konut kredisi kimlere verilir?

"Genişletilmiş Konut Finansman Desteği, 2 milyon lira değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı yerde ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır. Bu destekten 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilecekler. 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar ise bu hesaplamaya dahil edilmeyecek."

Başvuru sahiplerinin, konut değerinin yüzde 50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya, DTH (döviz tevdiat hesabı)/altın hesaplarına aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapabileceklerine değinilen açıklama, şöyle devam edildi:

"Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu, TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek, döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda TCMB çalışma yapacak. 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,89 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek. Vatandaşlarımız, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek."