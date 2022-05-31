0.99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? Düşük faizli ev kredisi başvurusu (0,99-0,89) ne zaman başlayacak? Düşük faizli ev kredisi hangi bankalar veriyor? Yüksek enflasyon ve kur bazlı artan inşaat maliyetleri nedeniyle konut fiyatları son aylarda adeta uçuşa geçti. Banka kredi faiz oranlarının da yüksek olması nedeniyle ev almak isteyenler hayallerini ertelemek zorunda kalıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizli konut kredisi müjdesi ev almayı düşünenleri heyecanlandırdı. 0,99 ve 0.89 faizli konut kredisine başvurmak isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyordu.

0.99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? Düşük faizli ev kredisi başvurusu (0,99-0,89) ne zaman başlayacak? Düşük faizli ev kredisi hangi bankalar veriyor? Yüksek enflasyon ve kur bazlı artan inşaat maliyetleri nedeniyle konut fiyatları son aylarda adeta uçuşa geçti. Banka kredi faiz oranlarının da yüksek olması nedeniyle ev almak isteyenler hayallerini ertelemek zorunda kalıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faizli konut kredisi müjdesi ev almayı düşünenleri heyecanlandırdı. 0,99 ve 0.89 faizli konut kredisine başvurmak isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile ev almak isteyenlere düşük faizli konut kredisi müjdesi verdi. 0.99 ve 0.89 faiz oranları ile verilecek olan kredilerin detayları da netleşti.

0.99 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı?

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak. Kamu bankaları önclüğünde yapılacak olan düşük faizli konut kredisi başvuruları henüz başlamadı. Finansman çalışmaları tamamlandıktan sonra bankalar tarafından duyuru yapılması bekleniyor.

Düşük faizli ev kredisi başvurusu (0,99-0,89) ne zaman başlayacak?

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. 0.89 faiz oranı ile kredi çekmek isteyenler için de başvurular henüz açılmadı. İlerleyen günlerde kamuoyuna duyuru yapılarak başvuruların başladığının açıklanması bekleniyor.

0.99 ve 0,89 faizle kredi veren bankalar hangileri?

0.99 ve 0,89 faizle konut kredisi şimdilik ilk etapta kamu bankalarınca verilecek. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'na yapılacak başvurular neticesinde şartları taşıyan vatandaşlara 0.99 ve 0,89 faizle konut kredisi verilecek.

Güncel konut kredisi faiz oranları

Akbank %2,05 - %2,10

Garanti BBVA %2,75 - %2,79

ING %2,26 - %2,69

İş Bankası %1,95

Yapı Kredi %2,14

Albaraka Türk %1,79 - %2,19

Alternatif Bank %2,64 - %2,83

Anadolubank %2,59 - %2,65

DenizBank %2,50

Fibabanka %1,90 - %2,68

Halkbank %1,20 - %1,29

HSBC %3,49

ICBC Bank Turkey %2,01 - %2,07

Kuveyt Türk %2,04

Odeabank %2,69

QNB Finansbank %2,22

Şekerbank %2,50

TEB - Türk Ekonomi Bankası %2,70

VakıfBank %1,20 - %1,29

Vakıf Katılım %1,54 - %2,45

Ziraat Bankası %1,29

0.99 faizli konut kredisi kimlere verilir?

* İlk evim konut finansman desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek..

* Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

* 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.

* Bu paketten yalnızca bir kez yararlanılabilecek.

0.89 faizli konut kredisi kimlere verilir?

* Genişletilmiş Konut Finansman Desteği, 2 milyon lira değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

* Bu destekten 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilecek.

* Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı yerde ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

* 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar ise bu hesaplamaya dahil edilmeyecek.

* Başvuru sahiplerinin, konut değerinin yüzde 50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya, DTH (döviz tevdiat hesabı)/altın hesaplarına aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapabilecek.