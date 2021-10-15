Tapering kasım veya aralık ortasında başlayabilir

'Fed yetkilileri, geçen ayki toplantıda 120 milyar dolarlık aylık varlık alımlarını azaltmaya yakın olduklarının sinyalini vermişti...'

21-22 Eylül FOMC toplantısının tutanakları, delta değişkeni ters rüzgarlar yaratmaya devam etse bile, ekonomiye yönelik acil pandemi desteğini Kasım ortasında veya Aralık ortasında azaltmaya başlamaları konusunda geniş çapta bir görüşün olduğunu ortaya koydu. Toplantı tutanaklarında öne çıkan ayrıntılar olarak;

Katılımcılar genel olarak, ekonomik toparlanmanın genel olarak yolunda gitmesi koşuluyla, gelecek yılın ortalarında sona eren kademeli bir daralma sürecinin uygun olacağını değerlendirdi.

Katılımcılar, bir sonraki toplantıda alımların azaltılmasına başlama kararı alınması halinde, azaltma sürecinin Kasım ortasında veya Aralık ortasında başlayan aylık satın alma takvimleriyle başlayabileceğini kaydettiler.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan analizinde: "Fed yetkilileri, geçen ayki toplantıda 120 milyar dolarlık aylık varlık alımlarını azaltmaya yakın olduklarının sinyalini vermişti. Bu kapsamda Powell'ın açıklamaları da sürecin Kasım ayında başlayabileceği ve muhtemelen 2022 ortalarında sona ereceği şeklindeydi. Tutanaklarda bu takvimin daha net ayrıntılarla ortaya konulduğunu görüyoruz, Kasım veya Aralık ayında dilimleri azaltmaya başlamanın teknik olarak çok bir farkı yok.

Bununla beraber, 2022 yazında varlık alımlarının sona ermesi faiz artırımının da Eylül 2022 veya ona yakın bir tarihte gerçekleşmesi ihtimalini artırıyor. Fiyat istikrarı belirsizliği önemli bir nokta ve buna dayanak oluşturacak. Çekince ise, istihdamda da benzer şekilde yüksek belirsizlik olması" değerlendirmesinde bulundu.

Analizde şunlar vurgulandı: "Enflasyon son yıllardaki en hızlı yükselişte ve Fed'in %2 hedefinin oldukça üzerinde. Dün açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki yıla göre %5,4 arttı. Bazı yetkililer, ekonominin pandemiden yeniden açılmasıyla birlikte aksamalara bağlanan arz darboğazlarının ve üretim karışıklıklarının fiyat baskılarını beklediklerinden daha uzun süre sürdürebileceğini söylüyor.

Geçen ay Fed yetkilileri, fiyat baskılarının gelecek yıl hedeflerine yakın bir şekilde gerileyeceğini tahmin etti. Ancak 2022'de faiz artışı bekleyen üye sayısı 18'de 9, Haziran ayındaki 7 kişiye 2 kişi daha eklendi yani. FOMC, işgücü piyasası maksimum istihdama ulaşana ve enflasyon "bir süreliğine" %2'yi geçme yolunda olana kadar faizleri sıfıra yakın tutma şeklinde yönlendirmesini gerçekleştiriyor. Yani, Fed faiz artırımını daha ciddi ele alındığında aynı zamanda önemli ölçüde ekonomik ilerleme de sağlanıyor olacak."



Analizde şunlara vurgu yapıldı: "Eylül ayındaki toplantının şahin tonuna yakın bir Fed'i tutanaklarda da gözlemliyoruz. Tahvil alımının azaltılmasının 'yakında' yaklaştığının söylendiği şahin bir toplantının ardından, bu tutanaklar, Fed'in teşviği geri çekme ve daha küçük bir ölçüde ilk faiz artırımına doğru eğilme konusunda kesin zamanlamaya ilişkin ipuçları belirginleşiyor. Halen 2022'de faiz artışı için ekonomik başarı kriterini önemsemeyi sürdürüyoruz. Güncellenen enflasyon endişeleri ise, tapering başlangıcı konusunda Kasım toplantısı ihtimalini biraz daha artırıyor"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.