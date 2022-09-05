2022 9. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları | 2022 İOKBS 9. sınıf bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? (A-B kitapçığı) Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 yılında binlerce öğrenciye burs ve yatılı okuma desteği sağlamaya devam ediyor. 2022 İOKBS bursluluk sınavına 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar katılabiliyor. Sınavda ter döken 9. sınıf öğrencileri sınav sonuçlarını merakla beklemeye başladı. Aileler de bursluluk sınavı 9. sınıf soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

2022 yılında 4 Eylül'de yapılan İOKBS bursluluk sınavına bu sene ilgi her zamankinden fazlaydı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik yapılan sınava 9. sınıf öğrencilerinin katılımı oldukça yüksekti. Sınavın sonunda adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarının MEB tarafından yayınlanmasını beklemeye başladı. 9. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları | 2022 İOKBS 9. sınıf bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? A-B kitapçığı 9. sınıf buırsluluk sınavı soruları ne zaman açıklanacak? soruları öğrenciler ve aileleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte 9. sınıf İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevaplarına dair detaylar...

2022 9. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları

İOKBS sınavına en yüksek katılım 9. sınıf öğrencilerinden bekleniyordu. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon en çok da öğrencileri ve aileleri etkiledi. Okul masrafları geçen seneye göre iki katı artan ailler burs imkanlarını araştırmaya başladı. 2022 İOKBS bursluluk sınavına başvuran adaylar sınavın sonuna soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. İOKBS bursluluk sınavına katılan 9. sınıf öğrencileri gibi diğer sınıflar için de soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz MEB tarafından yayınlanmadı.

2022 İOKBS 9. sınıf bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?

2022 İOKBS bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar katıldı. Sınav saat 10.00'da başladı ve 12.00'de sona erdi. Sınavın ardından aileler çocuklarının sınav performanslarını değerlendirebilmek için soruların ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığı sorusuna yanıt aramaya başladı. 4 Eylül 2022 tarihinde yapılan 2022 bursluluk sınavına 5. sınıf öğrencileri de katıldı. İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. 2021 yılında 5 Eylül'da yapılan sınavın soruları ve cevapları 8 Eylül'de MEB tarafından duyurulmuştu. 2022'de 4 Eylül'de yapılan bursluluk sınavının soru kütapçığı ve cevap anahtarının en geç 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

A-B kitapçığı cevapları ne zaman açıklanır?

Bursluluk sınavında öğrencilere a ve b kitapçıklarından 100'er soru soruldu. Sınavda sorulan soruların cevapları bir kaç gün içinde duyurulacaktır.

İOKBS sonuçları ne zaman?

Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Bursluluk sıanvına kimler başvurabilir?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve

8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS bursluluk sınavı başvurusu hangi durumlarda geçersiz olur?

a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği'ne uygun belge düzenlenmemişse, başvurusu geçersiz sayılır.