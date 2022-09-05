2022 5. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları | İOKBS 5. sınıf bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? (A-B kitapçığı)

2022 5. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları | İOKBS 5. sınıf bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? Türkiye'de yaklaşık olarak 1 milyona yakın öğrencinin katıldığı İOKBS bursluluk sınavı 2022 yılında 4 Eylül Pazar günü yapıldı. Saat 10.00'da başlayan bursluluk sınavında adaylara A ve B kitapçıklarında 100 soru soruldu. 120 dakika süren sınav saat 12.00'de sona erdi ve sınava girenler bursluluk sınavı soruları ve cevaplarını araştırmaya başladı. Peki MEB 5. sınıflar için yapılan bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarını açıkladı mı?

Türkiye'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan İOKBS bursluluk sınavı 4 Eylül Pazar günü Türkiye'nin tüm illerinde yapıldı. Sınava katılan yüz binlerce öğrenci 2022-2023 döneminde burs ve yatılı okuma imkanı için sınavda ter döktü. Sınava ortaokulların 5, 6, 7 ve 8.s ınıfları, lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar katılabiliyor. İOKBS sınavına giren 5. sınıf öğrencileri ve velileri sınav sonunda soruların ve cevapların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

2022 5. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevaplar

2022 İOKBS bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar katıldı. Sınav saat 10.00'da başladı ve 12.00'de sona erdi. Sınavın ardından aileler çocuklarının sınav performanslarını değerlendirebilmek için soruların ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığı sorusuna yanıt aramaya başladı. İOKBS bursluluk sınavına katılan 5. sınıf öğrencileri gibi diğer sınıflar için de soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz MEB tarafından yayınlanmadı.

İOKBS 5. sınıf bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

4 Eylül 2022 tarihinde yapılan 2022 bursluluk sınavına 5. sınıf öğrencileri de katıldı. İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. 2021 yılında 5 Eylül'da yapılan sınavın soruları ve cevapları 8 Eylül'de MEB tarafından duyurulmuştu. 2022'de 4 Eylül'de yapılan bursluluk sınavının soru kütapçığı ve cevap anahtarının en geç 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

A-B kitapçığı cevapları ne zaman açıklanır?

Bursluluk sınavında öğrencilere a ve b kitapçıklarından 100'er soru soruldu. Sınavda sorulan soruların cevapları bir kaç gün içinde duyurulacaktır.

İOKBS sonuçları ne zaman?

Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Bursluluk sıanvına kimler başvurabilir?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve

8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS bursluluk sınavı başvurusu hangi durumlarda geçersiz olur?

a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği'ne uygun belge düzenlenmemişse, başvurusu geçersiz sayılır.