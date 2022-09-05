2022 bursluluk sınavı soruları ve cevapları (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf) Lise-Ortaokul A-B Grubu İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı? İOKBS 2022 bursluluk sınavına bu sene katılım oldukça fazlaydı. 4 Eylül Pazar günü yapılan sınav saat 10.00'da başladı. Adayların sınavı 12.00'de sona erdi. Sınavdan çıkan öğrenciler ve veliler bursluluk sınavı soruları ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını merak etmeye başladı.

2022 yılında yapılan İOKBS sınavına 1 milyona yakın aday katıldı. 2022 İOKBS bursluluk sıanvının ardından adaylar ve veliler sınav soruları ve cevaplarının açıklanmasını beklemeye başladı. 2022 bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf) Lise-Ortaokul A-B Grubu İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? soruları pek çok öğrenci tarafından sorulmaya başlandı.

2022 bursluluk sınavı soruları ve cevapları

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS bursluluk sınavı 4 Eylül Pazar günü yapılmıştı. Sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı araştırılmaya başlandı. 2022 bursluluk sınavı soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı.

(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf) Lise-Ortaokul A-B Grubu İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı?

İOKBS burslukuk sınavı 120 dakika sürdü 12:00'de sona eren sıanvın ardından sorular ve cevap anahtarı beklenmeye başlandı. MEB İOKBS soruları ve cevaplarını sınavdan bir kaç gün sonra açıklayacak. Geçtiğimiz sene sınavdan 3 gün sonra soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklanmıştı. Bu sene de bursluluk sınavı soruları ve cevaplarının 7 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

2022-2023 İOKBS bursları ne zaman yatacak?

2022 bursluluk sınavına katılacak olan adaylar sınav sonunda bursların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı bursluluk sıanvında başarılı olanlar ve burs alma şartlarını taşıyanlara burs ödemeleri Ekim ayının başından itibaren yapılacak.

Bursluluk sınavı bursları ne zaman ödenir?

Bursluluk sınavına giren ve sınavdan başarılı olarak burs almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemesi Ekim ayında başlayacak.

Bursluluk sınavında neler yasak?

Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

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