İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları | 2022 MEB Bursluluk sınavı soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı mı? Bir milyona yakın öğrenci burs alabilmek için bursluluk sınavında ter döktü. 4 Eylül'de yapılan sınavın ardından öğrenciler ve veliler sınav sonucunun bir an önce açıklanmasını beklemeye başladı. Sınavın ardından İOKBS bursluluk soruları ve cevaplarının açıklanması ile adaylar kendi sınav performanslarını değerlendirebilecek. Peki 2022-2023 bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı MEB tarafından açıklandı mı?

İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları | 2022 MEB Bursluluk sınavı soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı mı? Bir milyona yakın öğrenci burs alabilmek için bursluluk sınavında ter döktü. 4 Eylül'de yapılan sınavın ardından öğrenciler ve veliler sınav sonucunun bir an önce açıklanmasını beklemeye başladı. Sınavın ardından İOKBS bursluluk soruları ve cevaplarının açıklanması ile adaylar kendi sınav performanslarını değerlendirebilecek. Peki 2022-2023 bursluluk sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı MEB tarafından açıklandı mı?

4 Eylül 2022 tarihinde yapılan İOKBS bursluluk sınavın bu sene katılım oldukça fazlaydı. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğrenciler eğitimlerini ekonomik açıdan daha raha devam ettirebilmek için çeşitli burs imkanları arıyor. İOKBS bursu da bunlardan biri. Sınavın ardından adaylar merakla sourların ve cevapların açıklanmasını beklemeye başladı. MEB bursluluk sınavının ardından sitesinden soruları ve cevapları açıklayarak öğrencilerin kendi değerlendirmesini yapmasını sağlıyor.

İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı İOKBS bursluluk sınavı tamamlandı. 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayan sınav 120 dakika sürdü. Sıvından çıkan öğrenciler hemen internete giredek İKOBS bursluluk sınavının soru ve ceaplarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. MEB sınavın ardından bir kaç gün içinde İOKBS soruları ve cevaplarını açıklaaycak.

2022 MEB Bursluluk sınavı soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı mı?

Bursluluk sınavı soru kitapçığı cevap anahtarı MEB tarafından henüz açıklanmadı. Soru ve cevaplar ileleyen günlerde MEB'in resmi internet sitesinden duyurulacak. MEB soru ve cevapları en geç 1 hafta içinde açıklayabilir. MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklanır açıklanmaz haberimizi güncelleyeceğiz...

İOKB sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 milyona yakın adayın ter döktüğüi İOKBS bursluluk sınavı sounuçları 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarına http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mü?

2022 İOKBS bursluluk sınavında üç yanlışın bir doğruyu götüreceği belirtildi.

İOKBS sınavında neler yasak?

Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

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