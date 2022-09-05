Kabil'deki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

Ülkenin en büyük camilerinden birindeki saldırıda en az 20 vatandaşını kaybeden Afganistan'da bugün de patlama sesleri duyuldu. Görgü tanıkları, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği girişinde patlama meydana geldiğini aktardı.