Kabil'deki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı
Ülkenin en büyük camilerinden birindeki saldırıda en az 20 vatandaşını kaybeden Afganistan'da bugün de patlama sesleri duyuldu. Görgü tanıkları, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği girişinde patlama meydana geldiğini aktardı.
2022-09-05 11:54:40
Afganistan'da, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Yetkililer, başkent Kabil'in Darul Aman Caddesi'ndeki Rus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen bombalı saldırıda can kaybının olduğunu belirtti.
Görgü tanıkları, saldırının, Rus Büyükelçiliği önünde vize işlemleri için bekleyen kalabalığın arasında yapıldığını öne sürdü.
Patlamanın neden olduklarına ilişkin RİA Novosti haber ajansına bilgi veren bir kaynak, patlama sonucunda büyükelçilikte çalışan bir Rus diplomat ile bir güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.
Bölgeye çok sayıda ambulans intikal ettirilirken elçiliğin çevresindeki tüm caddeler trafiğe kapatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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