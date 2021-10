'Ne olacak Rusya'nın hali?'

Rusya'da Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'in, 'dış odakların müdahalelerinin her zaman ülkenin kalkınmasını engelleyen faktör olduğunu' tekrarlaması, yeni bir tartışma başkattı. “Rusya’da kalkınmayı frenleyen faktörler neler? Nerede hata yapılıyor?”

Rusya'da Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'in, "dış odakların müdahalelerinin her zaman ülkenin kalkınmasını engelleyen faktör olduğunu" tekrarlaması, yeni bir tartışma başkattı.



“Rusya'da kalkınmayı frenleyen faktörler neler? Nerede hata yapılıyor?”



Kommersant gazetesi önde gelen ekonomistlere ve okurlarına bu soruyu yöneltti. Uzmanlar farklı nedenlere işaret ederken, ankete katılan okurların yüzde 45,6'sı Rusya'nın kendi iç meselelerinin ülke ekonomisinin gelişiminin önündekli başlıca engel olduğunu söyledi.



“Dış müdahalenin” Rusya'nın ekonomik gelişimini frenlediğini düşünenlerin oranı yüzde 7,2.



Anket katılımcılarının yüzde 40,1'i ise “Gelişimi engelleyn özel bir neden bulunmuyor, sorun kalkınma çabası olmaması” cevabını verdi.



Bazı analistlerin verdikleri yanıtlar şöyle:



İgor Yurgens (Çağdaş Kalkınma Enstitüsü Başkanı, Rusya Otomobil Sigortacıları Birliği Başkanı):



Birincisi, ülkenin "kuşatılmış bir kale" haline geldiği duygusu. Çok az müttefiki var. Bu da kuşkusuz ülkedeki yatırım ortamı için olumsuz bir faktör.



Daha geniş anlamda, yüzyıllardır özgürlük ve düzen arasında bir denge arıyoruz. Şu anda, Rusya'da üretici güçlerin, özellikle de gençler arasındaki mevcut gelişme düzeyi açısından bu denge bozuldu.



Boris Titov, Devlet Başkanlığı Girişimcilerin Hakları Koruma (Ombdusman) Komisyonu başkanı:



Yolumuz engellerle dolu. Oysa tüm uygar dünya başka bir yol seçti. Milyonların inisiyatif almasına ve aktif olmasına dayanan gelişme, insani değerlerin gelişimi ve kendi başlarına başarıya ulaşamayanlarda destek... Buna Erhard'ın "herkes için kapitalizm" ya da Roosevelt "insan yüzlü kapitalizm" diyor.



Oysa biz, Batı'da olduğu gibi iyi yaşamak ve Doğu'da olduğu gibi bütün gün divanda oturmak istiyoruz. Özgürlük ve her şey için iktidardakiler karar veriyor. Eğitim ve ataerkil cehalet de önemli unsur. Müteşebbis ruhu geliştirmek istiyoruz ama zenginlerden nefret ediyoruz.



Sergey Aleksaşenko (Analitik "Kalkınma Merkezi" Başkanı, eski Maliye Bakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı):



Kalkınmanın önündeki engeller, (siyasi sistemde) yeniden yapılanma sonrası ülkedeki geneş iklimde keskin bir değişiklik, bağımsız bir mahkemenin ve mülkiyeti korumak için gerçek bir sistemin yokluğu ve sonuç olarak - siyasi riskler nedeniyle özel sektördeki azalma ve doğrudan yabancı yatırımların askıya alınması... Küresel teknolojik gelişmenin gerisinde kalındı. Ancak kalkınmada geri kalış, dış koşullara atfedilemez. Çünkü (Rusya'yı hedef alan) yaptırımlar ve kısıtlamaların etkisi 2016 ortalarında fiilen sona erdi.



İgor Nikolaev , FBK Grant Thornton Stratejik Analiz Enstitüsü Müdürü:



Ülkede bir çok şey yavaşlıyor ve her şeyi kısaca açıklamak imkansız.. Ama altını çizebileceğim en önemli nokta rekabetin olmaması. Siyasi alanda da, ekonomik alanda da eğer rekabet varsa, bu bizi en iyi kararları almaya zorlar.



Evgeny Yamburg, Moskova'daki 109 numaralı okul müdürü:



Memlekette olaylara doğrudan bakma, sorunları derinlemesine analiz etme ve yüzeyde kalmama konusunda cesaret eksikliği var. Mesela ülkenin son derece meşgul devlet başkanı, çocuklara okullarda aşırı test-sınav yükü olmaması konusunda konuşmak zorunda bırakılıyor. Okulun müdürü veya yardımcısı bu soruna, ülkenin en yüksek makamı karışmadan karar veremez mi? Eğitim, kalkınmanın yavaşlamasını anlamaya çalışırken, altta yatan sorunların çoğunu yansıtıyor.



İkincisi, liyakatsızlık "norm" haline geliyor. Eğitim ve bilimdeki kritik pozisyonlara, hiçbir alakası olmayan beceriksiz insanlar atanıyor.



Üçüncüsü interneti kısıtlamak, TikTok'u yasaklamak veya benzer şeyler, yasak meyveye ilgiyi arttırı. Pedagojideki ana mantık insanların manipülasyona yenik düşmemeleri, sahte şeylere inanmamaları için eleştirel düşünmelerini sağlamaktır.



Andrey Kovalev (“Pilgrim” rock grubunun lideri, “Ekoofis” gayrimenkul yönetim şirketinin sahibi):



Ülkeye yeni bir Pyotor Stolypin (1906-1911 arası görev yapan reformist başbakan) lazım. Başkanımızın güçlü, çığır açan bir reformcuya ihtiyacı var. Durgun bir bataklıkta gibiyiz. Halkımızın tutkusuna inanıyorum, KOBİ'lerin ülkenin ana zenginliği olduğuna inanıyorum, onlar bizim altınlarımız, petrollerimiz ve elmaslarımız.



Vergileri büyük ölçüde düşürmeliyiz. redi oranlarını tarihlendirmek gerekiyor. Faizler iş yapmanın karlılığından yüksek ise, Rusya'da iş yapmanın bir anlamı olmadığı ortaya çıkar.



Karen Şahnazarov (Mosfilm CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı):



Gerekli ekonomik modeli oluşturamadık. Birinciyi (Sovyet devri) bırakmadılar ve pazar ekonomisi anlayışında gelmediler: ortada durdular. En azından film endüstrisinde, bu açık. Bu orta konum çok zayıf, bir noktada bir atılım yapmayı mümkün kıldı, ancak açıkçası daha net bir kalkınma modeli üzerinde çalışmak gerekiyor.

