Galatasaray Stadı'nın yeni adı ne olacak? Türk Telekom Arena'nın yeni adı ne olacak? Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yeni adı belli oldu mu?

Galatasaray Stadı'nın yeni adı ne olacak? Galatasaray ile Türk Telekom arasında varılan stadyum isim sponsorluğu anlaşması sona erdi. 15 Ocak 2011 yılından bu yanan Galatasaray Stadı'nın isim sponsoru olan Türk Telekom ile anlaşma yenilenmedi. Taraftarlar Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yeni isim sponsorunun kim olacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki Türk Telekom Arena'nın yeni adı ne olacak? Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yeni adı belli oldu mu? Galatasaray'ın uluslararası bir hava yolu şirketiyle önemli bir sponsorluk anlaşmasına vardığı iddia ediliyor.

Galatasaray Stadı'nın yeni adı ne olacak? Galatasaray ile Türk Telekom arasında varılan stadyum isim sponsorluğu anlaşması sona erdi. 15 Ocak 2011 yılından bu yanan Galatasaray Stadı'nın isim sponsoru olan Türk Telekom ile anlaşma yenilenmedi. Taraftarlar Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yeni isim sponsorunun kim olacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki Türk Telekom Arena'nın yeni adı ne olacak? Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yeni adı belli oldu mu? Galatasaray'ın uluslararası bir hava yolu şirketiyle önemli bir sponsorluk anlaşmasına vardığı iddia ediliyor.

Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadı'nın yıkılmasıyla Aslantepe'deki yeni stadına 15 Ocak 2011'de kavuşan Galatasaray o günden bu yana Türk Telekom ile stad ismi sponsorluğu vardı. Ancak Galatasaray ile Türk Telekom arasındaki stadyum isim sponsorluğu sonladı. Taraflar anlaşmayı uzatmama konusunda anlaştı. Bu gelimeler ışığında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Türk Telekom Stadyumu ismi de kaldırıldı. Taraftaralar da yeni stadın adının ne olacağını hangi sponsorla anlaşılşdığını merak ediyor.

Galatasaray Stadı'nın yeni adı ne olacak?

Galatasaray'ın yeni stad isim sponsorunun hangi firma olacağı merak edilirken geçtiğimiz aylarda Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan şöyle bir açıklama gelmişti: "Stadın isim hakkı da 31 Mayıs'ta doluyor, uluslararası bir firmayla anlaşma yaptık. Türkiye'de daha önce böyle bir anlaşma yapılmadı." Bu açıklama taraftaraları heyecanlandırdı.

Türk Telekom ile yapılan anlaşma gereği ilk 10 yılda kulüp yaklaşık 80 milyon dolar kazanırken geçen sezon taraflar 30 milyon TL karşılığında sözleşmeyi 1 yıl daha uzatmıştı.

Türk Telekom Arena'nın yeni adı ne olacak?

Galatasaray'ın yeni satadyum isim sponsorunun uluslararası bir hava yolu şirketi olması bekleniyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi hakkında

Ali Sami Yen Spor Kompleksi, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan çok amaçlı stadyum. Galatasaray'ın iç sahadaki futbol maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Vodafone Park stadyumlarına yapısal olarak ilham kaynağı olmakla birlikte Türkiye'deki C90 görüş açısına sahip ilk stadyumu özelliğini taşımaktadır. Toplam 52.223 koltuk kapasitesine sahip olan stadyum, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan sonra seyirci kapasitesi bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci stadyumudur.

İlk olarak 1996 yılında gündeme gelen ancak çeşitli sorunlar nedeniyle yapılamayan ve sonrasında yeri değiştirilen projenin temeli 13 Aralık 2007 tarihinde atıldı. O dönem Şişli'ye bağlı olan günümüzde ise Sarıyer sınırlarında bulunan birbiri ardına dizili üç tepeden Şişli Belediyesince adı Aslantepe olarak değiştirilen 120 dönümlük tepeye inşa edilen Türk Telekom Stadyumu 15 Ocak 2011'de açıldı. Türk Telekom, 2010-11 sezonunun ikinci yarısından itibaren 10 yıllığına stadyuma isim sponsoru oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi, toplamda 198 loca ve 4500'den fazla VIP koltuğuna sahiptir. Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 Mayıs 2019 tarihinde ligde oynanan ve 51.578 seyircinin izlediği karşılaşma stadyum tarihinin en yüksek seyircili maçı oldu.

Stadyum, Galatasaray'ın iç saha maçlarının yanı sıra bazı organizasyona da ev sahipliği yaptı. 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası organizasyonunun grup ve ikinci tur maçlarının yanı sıra, turnuvanın final müsabakası bu stadyumda oynandı. Türkiye millî futbol takımı da zaman zaman iç saha maçlarını burada oynamaktadır. Stadyum, futbol maçlarının dışında konser organizasyonları ile çeşitli kutlama ve etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.