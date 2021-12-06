'Kürtler Yahudi Diasporası'ndan örnek alsın' önerisi

İsviçre Kürt Diasporası Sorumlusu Roni Aydın Dere, Kürtlerin güçlü bir potansiyeli olduğunu belirterek, Yahudi diasporasının İsrail’in kurulmasına ön ayak olduğunu ve bu anlamda Kürtlerin örnek almaları gerektiğini söyledi.

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkent Erbil'de Mesud Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, parti ve Kürdistan Bölgesi hükumeti temsilcilerinin katılımı ile Kürt Diasporası Kongresi düzenlendi.

Yurt içi ve yurt dışından pek çok katılımcıya ev sahipliği yapan Kongere'ye katılan İsviçre Kürt Diasporası Sorumlusu Roni Aydın Dere, diasporadaki Kürtlerin yüz yüze kaldığı sorunlar, kongrenin toplanma amacı ve önümüzdeki döneme ait yol haritasına ilişkin konuştu.

“Diasporadakilerin kendilerini örgütlemesi gerekir”

Kongrenin toplanma amacına ilişkin Rûdaw'a konuşan Dere, “Yaklaşık 2 yıldır Kürt diasporasının bir hareketlilik var ve her halk gibi Kürtler de diasporada örgütlenmek istiyor. Başkan Barzani'nin ofisi bu kongreye öncülük ediyor ve bu son derece önemli bir nokta. Şu anda elzem olan şey, diasporadakilerin ekonomik olarak zenginliğini ve siyaseten ağırlığını yurda çekmeleridir. Kürtlerin kendilerini örgütlemeleri gerekir, fakat bu anlamda çok geç kaldılar” değerlendirmesinde bulundu.

“Fırsatı değerlendirmemiz gerekir”

Kürt diasporasının kurulamamasının sebeplerinden biri olarak devletsizliğe işaret eden Dere, “Şimdi Güney Kürdistan'ın bir statüsü bulunuyor ve bir özgürlük söz konusu. Ona sahip çıkmamız ve onu olabildiğince güçlendirmemiz gerekir. Son yüzyılda ilk defa elimize böylesine bir fırsat geçiyor ve bu fırsatı değerlendirmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

“Entegrasyon zorlaşabiliyor”

Kürt diasporasının yaşadığı sorunlara ilişkin konuşan yazar Dere, anadili öğrenmenin Avrupa'da entegrasyon için şart olduğunu kaydetti:

“Kürtler dört parçaya bölündüğü için, her parçanın kendi özel sorunları var. Kuzey Kürdistan'daki Kürtlerin durumu tam felaket. Sözgelimi kendi dillerinde eğitim veren resmi okulları bulunmuyor. Bu yüzden entegrasyon da zorlaşabiliyor ve Avrupa'da ilerleyemiyorlar. Örneğin yabancı bir dil öğrenmek için önce kendi temel dilinizin olması gerekiyor ki bu ana dili oluyor. Bu husus, Kuzey Kürtleri için büyük zorluk çıkarıyor. Onların diasporasının birkaç dernekten oluştuğunu ve bunların da ‘sloganik' olduğunu söyleyebiliriz. Fakat diaspora bu şekilde oluşmaz, kendilerini genişletmeleri ve kurumlarını artırmaları gerekir. İşçi, öğretmen ve öğrenci kurumlarının ayrı ayrı bulunması gerekir.”

“Kürtlerin çok güçlü bir potansiyeli var”

Diasporada yavaş yavaş Kürt lobisinin oluştuğunu aktaran Dere, “Kürtlerin çok güçlü bir potansiyeli var. Siyasetçileri ve hukukçuları var. Sinerjinin oluşabilmesi için kurumlarının olması gerekir” dedi.

Yahudi diasporasına dikkat çeken Dere, Yahudilerin bu anlamda son derece güçlü olduğunu, Yahudi diasporasının İsrail devletini kurduğunu belirtti.

Dere, bu yönüyle Kürtlerin Yahudi diasporasını örnek alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: rudaw.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.