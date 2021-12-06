Asgari ücret 4 bin lira mı olacak? Asgari ücret 4000 TL mi olacak? Erdoğan'dan açıklama geldi... Asgari ücrete yapılacak zam tartışılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ilişkin önemli bir açıklama geldi. Erdoğan bazın mensuplarının 2022 asgari ücret 4 in tl olur mu sorusuna 'İnşallah en uygun olanına karar vereceğiz.' diyerek yanıt verdi.

Asgari ücret 4 bin lira mı olacak? Asgari ücret 4000 TL mi olacak? Erdoğan'dan açıklama geldi... Asgari ücrete yapılacak zam tartışılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ilişkin önemli bir açıklama geldi. Erdoğan bazın mensuplarının 2022 asgari ücret 4 in tl olur mu sorusuna "İnşallah en uygun olanına karar vereceğiz." diyerek yanıt verdi.

Asgari ücret 2022 zammı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Erdoğan Katar ziyareti öncesi asgari ücrete ilişkin de önemli açıkalmalarda bulundu. Erdoğan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Asgari ücret 4 bin lira mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Görüşmelerle birlikte bir yere varılacak. Bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir bunları ele alacağız. Ama biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücrette en uygununu, en ideal olanını masaya yatırarak inşallah nihai kararımızı vereceğiz.

Asgari ücret 4000 TL mi olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili AK Parti'den önemli açıklamalar daha önce de gelmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 2022 asgari ücret zammının 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacağını söylemişti. Cahit Özkan'dan 2022 asgari ücret 4 bin TL mi olacak? sorusuna ise şöyle yanıt vermişti "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç, belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum."

2021 asgari ücret ne kadar?

2021 net asgari ücret aşağıdaki gibidir;

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.